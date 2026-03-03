Pozoblanco conmemorará el 8M mirando al legado de generaciones pasadas

El Ayuntamiento de Pozoblanco ha presentado la programación con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, que este año se desarrollará bajo el lema "Afianzar nuestro compromiso por la igualdad. Es nuestro legado, nuestra responsabilidad". Se trata de una campaña centrada en reforzar el compromiso institucional y social con la igualdad. El acto de presentación ha contado con la participación del alcalde, Santiago Cabello, y de la concejala de Igualdad, Marisa Sánchez, quienes han detallado un programa que incluye exposiciones, teatro, deporte, actividades educativas y un pleno institucional.

La concejala ha explicado que el lema elegido invita a reflexionar sobre los derechos conquistados por generaciones anteriores y la responsabilidad colectiva de mantener y ampliar esos avances. En este sentido, ha subrayado que “la igualdad no puede darse por sentada y requiere acciones concretas y continuadas para erradicar la discriminación estructural”.

La programación arrancará el 5 de marzo con la inauguración de la exposición 29 creadoras en Córdoba, impulsada por la Fundación Botín, que reúne obras de 29 artistas cordobesas y podrá visitarse hasta el 12 de abril en la sala La Besana. El 6 de marzo se celebrará un pleno extraordinario en el Ayuntamiento con la lectura y aprobación del manifiesto institucional consensuado por las ocho diputaciones andaluzas y al que se sumará el Ayuntamiento pozoalbense.

Deporte y teatro para conmemorar el 8M

El 8 de marzo, coincidiendo con la jornada internacional, el Consistorio colaborará con el Club Maratón Pozoblanco en la organización de la carrera “Con ellas”, una actividad deportiva que busca visibilizar el papel de la mujer en el ámbito social y deportivo. La programación continuará el 11 de marzo con la representación de la obra Mis Minopausia, a cargo de la compañía La Intriga Teatro, en la Peña Flamenca, con entrada gratuita. La pieza aborda con humor y reflexión temas relacionados con la madurez y el autocuidado femenino.

El 24 de marzo tendrá lugar el encuentro “Con nosotras por la igualdad” en el Centro Impulsa, donde participarán las asociaciones de mujeres de la localidad. En este acto se entregará un reconocimiento por la igualdad a Eva María Gaitán Romero, en homenaje a su contribución en este ámbito. Una de las novedades de este año será la participación activa de los centros educativos de la localidad. El alumnado elaborará vídeos sobre mujeres relevantes en la historia y referentes locales que han contribuido al avance de la igualdad. Además, se organizarán visitas concertadas para escolares a las exposiciones Mujeres en la Historia y Ruta Violeta.