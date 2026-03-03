Plan Andalucía Actúa: así pueden pedir las ayudas los ayuntamientos afectados por los temporales

El delegado del Gobierno, Adolfo Molina, acompañado por el delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Acosta, ha mantenido un encuentro con los alcaldes y responsables municipales de la provincia para presentar el Plan de Actuación en Caminos, una de las medidas incluidas en el Plan Andalucía Actúa, dotado, en un primer paquete de ayudas, con 1.780 millones de euros para paliar los efectos del encadenamiento de borrascas que afectó con especial intensidad al campo cordobés.

Los ayuntamientos dispondrán de un plazo de cinco días para presentar los caminos que requieren intervención inmediata. Molina ha explicado que no se trata de subvenciones, sino de actuaciones directas de la Junta de Andalucía. El Gobierno andaluz ha detectado unos 125 kilómetros de caminos rurales con daños de consideración en la provincia, por lo que va a actuar directamente en esos caminos, llegando hasta 100.000 euros por kilómetro.

Representantes municipales durante el encuentro con responsables de la Junta en Córdoba. / Víctor Castro

Respecto al decreto de ayudas para la reparación de infraestructuras municipales, el delegado ha recordado que los ayuntamientos tienen hasta el próximo lunes para presentar los daños ocasionados en las fechas del temporal. Estas ayudas se enmarcan en una línea autonómica dotada con 35 millones de euros para Andalucía.

Una vez cerrado el plazo, la Delegación del Gobierno elaborará una memoria provincial que elevará a la Dirección de Emergencias, y posteriormente al Consejo de Gobierno, para aprobar el reparto por municipios.