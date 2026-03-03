Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pharmex, heredera de Pérez Giménez, despide a 32 trabajadores en Córdoba y genera incertidumbre, según CCOO

Tras adquirir las instalaciones en 2016, la compañía con sede en Suiza ha prescindido de parte de su plantilla, dejando solo 12 trabajadores en la planta cordobesa

Factoría de Pharmex de Almodóvar del Río.

Factoría de Pharmex de Almodóvar del Río. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba ha mostrado su profunda preocupación por la situación de Pharmex, la farmacéutica ubicada en Almodóvar del Río, heredera de la histórica Pérez Giménez, tras el despido de 32 trabajadores y trabajadoras de la planta cordobesa y otros dos de las oficinas de Madrid.

Cabe recordar que Pharmex, grupo de inversión con sede en Suiza y capital libio, adquirió las instalaciones de Pérez Giménez en 2016 y desde entonces ha venido dedicándose a la fabricación de medicamentos.

El secretario general del mencionado sindicato provincial, Agustín Jiménez, reconoció que “los despidos no hacen presagiar nada bueno y generan una gran incertidumbre sobre la viabilidad de la planta ya que, según la información recabada por CCOO, solo quedan 12 trabajadores y trabajadoras en las instalaciones, una plantilla insuficiente para sacar adelante la producción”.

Además, el responsable sindical ha lamentado la falta de información por parte de la empresa, que no ha aclarado aún la situación que ha dado lugar a estos despidos ni cuáles son sus pretensiones.

CCOO, que se ha puesto a disposición de los trabajadores y trabajadoras para asesorarles, como viene haciendo desde que la empresa empezara a retrasarse en el pago del salario, solicitará a la empresa una reunión para abordar tanto los despidos como la situación de las personas que se quedan y para demandarle la presentación de un plan de viabilidad industrial.

