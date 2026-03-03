Cabra culmina la protección del arroyo Chorrillo con una escollera que refuerza la seguridad de los vecinos

La nueva escollera construida en el arroyo Chorrillo en Cabra refuerza la seguridad de las viviendas colindantes y culmina la protección de todo este entorno, una actuación clave para prevenir daños ante episodios de lluvias intensas. Así lo ha puesto de relieve el alcalde, Fernando Priego, durante la visita a esta infraestructura, acompañado por la delegada municipal de Infraestructuras, María José Romero.

La intervención, que completa la tercera fase del proyecto de protección del arroyo, se ha ejecutado en el tramo posterior a la zona de Villa Lourdes y ha permitido asegurar la totalidad de las viviendas que lindan con el cauce. El presupuesto base de licitación ascendía a 44.243 euros, aunque finalmente fue adjudicada a la empresa Construcciones Pavón por un importe de 24.898 euros.

Aporta estabilidad al cauce del arroyo

Priego ha subrayado que con esta actuación "se culmina un proyecto fundamental para la seguridad" de los vecinos, "tal y como se ha podido comprobar en las últimas semanas". Los trabajos se han desarrollado a lo largo de 70 metros lineales e incluyen no solo la construcción de la escollera, sino también el refuerzo de la base del propio cauce.

Fernando Priego y María José Romero observan la nueva escollera en el arroyo Chorrillo. / J. Moreno

Esta actuación se suma a una primera fase de limpieza y desbroce en el arroyo Chorrillo, que abarcó 380 metros, desde el puente de la calle Huelva hasta la calle Extramuros, con una inversión de 9.400 euros. Los trabajos consistieron en la retirada de residuos, plantas invasoras, tierras de arrastre, troncos y ramas, mediante el uso de maquinaria pesada y personal especializado, con posterior gestión de los residuos en vertedero autorizado.

Además, ante la llegada del último tren de borrascas, el Ayuntamiento ejecutó actuaciones de limpieza en otros puntos del casco urbano, como el puente de San Marcos, el arroyo Gorguera —a la altura del polideportivo—, el arroyo de Villa Lourdes y el entorno de la empresa Muñoz Vera, con una inversión adicional de 3.062 euros.

Estas labores se centraron en despejar ojos de puentes y accesos a bóvedas para evitar tapones que pudieran provocar desbordamientos con afección a viviendas y calzadas. A ello se añade otra fase ejecutada en el arroyo Gorguera, desde la avenida Góngora hasta Villa Lourdes, por importe de 3.412 euros.

Detalle de la escollera que se ha construido en Cabra. / J. Moreno

En conjunto, el Ayuntamiento de Cabra ha destinado 40.772 euros durante el último año a tareas de mantenimiento, limpieza y mejora de cauces urbanos. El alcalde ha vinculado estas inversiones con "el buen comportamiento de las infraestructuras fluviales durante los recientes episodios de lluvias intensas", destacando que no se han producido desbordamientos ni incidencias graves en la ciudad.

La mejor herramienta frente a la meteorología adversa

Fernando Priego ha insistido en que la prevención es "la mejor herramienta frente a fenómenos meteorológicos cada vez más intensos" y ha señalado que, aunque muchas de estas actuaciones no son visibles, "resultan esenciales para garantizar la seguridad de las personas y proteger viviendas e infraestructuras".

Finalmente, el regidor ha enmarcado estas mejoras dentro del compromiso municipal con la barriada de Nuestra Señora de la Sierra, donde se están ejecutando y planificando nuevas inversiones en calles como Genil, Teniente Albornoz y Guadalquivir. Según ha recordado, en el actual mandato se han invertido más de 1,5 millones de euros en infraestructuras públicas en esta zona, "uno de los barrios más poblados de la ciudad y que necesitaba una atención especial".