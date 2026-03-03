Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Importaciones de IránSemana Santa 2026Fallecida ErasmusLluvias históricasFamilias CórdobaHitachiDirecto | Oriente PróximoTrenesInvestigación AdamuzCCFAgua aldea IznájarRestos romanos
instagramlinkedin

Infraestructuras

La Junta invertirá hasta 100.000 euros por kilómetro para arreglar los caminos rurales dañados por las lluvias en Córdoba

En la provincia se han visto afectados por los temporales en torno a 125 kilómetros de vías básicas para la agricultura

Carretera A-3131, en Jauja, cortada al tráfico por desprendimientos tras los últimos temporales.

Carretera A-3131, en Jauja, cortada al tráfico por desprendimientos tras los últimos temporales. / Manuel González

Rafael Verdú

Rafael Verdú

Córdoba

El delegado del Gobierno de la Junta, Adolfo Molina, y el delegado de Agricultura, Francisco Acosta, se han reunido en la mañana de este martes con representantes de los municipios cordobeses para informarles sobre las medidas de urgencia que acometerá la Administración autonómica para reparar los caminos rurales afectados por los temporales de principios de año.

La Junta publicará este miércoles el decreto que regula el plan de emergencia para intervenir de inmediato en unas infraestructuras que se consideran básicas en plena campaña agrícola. El estado de los accesos debido a las lluvias es tal que "están creando muchos problemas en el sector primario para acceder a las explotaciones", en palabras de Molina. A partir de este miércoles, los ayuntamientos dispondrán de cinco días para informar a la Junta de cuáles son sus vías rurales dañadas, por lo que el tiempo apremia.

Las estimaciones de la Junta señalan que hay al menos 125 kilómetros de caminos rurales afectados por las lluvias, solo en la provincia de Córdoba. Repararlos le costará a la Junta unos 100.000 euros por cada kilómetro, según el delegado del Gobierno, lo que eleva la cifra a 12,5 millones de euros solo para estas infraestructuras.

Una medida relevante del plan consiste en realizar las inversiones de manera directa por parte de la Junta de Andalucía, en lugar de conceder subvenciones a los ayuntamientos que conllevan más trámites burocráticos.

Además de los caminos rurales, la Junta está actuando ya, tal como ha asegurado Molina, en todas las carreteras que se vieron afectadas por las lluvias, un total de 26 en la provincia. La inversión en este caso es de 21 millones de euros, gestionada a través de los contratos previos de conservación de carreteras.

Los delegados del Gobierno y de Agricultura presentan las ayudas a los municipios este martes.

Los delegados del Gobierno y de Agricultura presentan las ayudas a los municipios este martes. / Víctor Castro

Molina ha subrayado que la Junta está “caminando al lado de los ayuntamientos y ayudándoles en la recuperación que necesita nuestra provincia después del río atmosférico y del enjambre de borrascas que vivimos”. El delegado ha recordado que los temporales causaron “muchos daños en muchos municipios, de manera importante en el campo cordobés”, motivo por el que el Gobierno andaluz ha puesto en marcha actuaciones urgentes y un paquete extraordinario de ayudas.

También ha destacado que “lo importante es que las ayudas lleguen, que lleguen lo antes posible y que lleguen a quien de verdad ha tenido esos daños, para paliar la situación que hemos vivido”.

Noticias relacionadas y más

El delegado ha concluido afirmando que la prioridad del Gobierno andaluz es “la recuperación, vuelta a la normalidad de los servicios públicos y esenciales, y que podamos lo antes posible recuperar la normalidad en toda la provincia, de manera muy importante nuestra agricultura y nuestros caminos naturales”

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El agua sigue saliendo del suelo de la aldea de El Higueral: 'La solución es a largo plazo
  2. Ximénez Iluminación elige Aguilar de la Frontera para su nuevo centro logístico en la A-304
  3. La presa de Iznájar pierde un 6% de su volumen por sedimentos acumulados
  4. La aparición de un manantial en una aldea de Iznájar afecta a varias viviendas: 'Ha pasado lo mismo que en Grazalema
  5. Renfe estudiará que paren trenes Avant en la estación de Villanueva de Córdoba
  6. La Rambla despide con gratitud a las Hermanas Mercedarias, que dejan el pueblo tras 140 años
  7. Una inmersión en la Edad Media: el Castillo de Almodóvar abre sus puertas para revivir la historia
  8. Detenido el presunto autor del apuñalamiento a un joven de 23 años en El Carpio

El PSOE critica el "silencio" del PP de la Diputación de Córdoba sobre los informes de urgencia de La Colada

El PSOE critica el "silencio" del PP de la Diputación de Córdoba sobre los informes de urgencia de La Colada

La Diputación de Córdoba promociona el turismo de castillos y experiencias en la Feria ITB de Berlín

La Diputación de Córdoba promociona el turismo de castillos y experiencias en la Feria ITB de Berlín

Plan Andalucía Actúa: así pueden pedir las ayudas los ayuntamientos afectados por los temporales

Plan Andalucía Actúa: así pueden pedir las ayudas los ayuntamientos afectados por los temporales

Día Mundial de la Vida Silvestre: ¿Conoces los tres parques naturales y las reservas de Córdoba?

Día Mundial de la Vida Silvestre: ¿Conoces los tres parques naturales y las reservas de Córdoba?

El Ayuntamiento de Baena cifra en casi 1,5 millones de euros los daños por las lluvias y el viento

El Ayuntamiento de Baena cifra en casi 1,5 millones de euros los daños por las lluvias y el viento

La Junta invertirá hasta 100.000 euros por kilómetro para arreglar los caminos rurales dañados por las lluvias en Córdoba

La Junta invertirá hasta 100.000 euros por kilómetro para arreglar los caminos rurales dañados por las lluvias en Córdoba

Montilla activa un proyecto de control de palomas financiado por la Diputación de Córdoba

Montilla activa un proyecto de control de palomas financiado por la Diputación de Córdoba

Pozoblanco tiene ya también operativa la oficina para tramitar las ayudas del Gobierno por los daños del temporal

Pozoblanco tiene ya también operativa la oficina para tramitar las ayudas del Gobierno por los daños del temporal
Tracking Pixel Contents