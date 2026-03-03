La Junta invertirá hasta 100.000 euros por kilómetro para arreglar los caminos rurales dañados por las lluvias en Córdoba

El delegado del Gobierno de la Junta, Adolfo Molina, y el delegado de Agricultura, Francisco Acosta, se han reunido en la mañana de este martes con representantes de los municipios cordobeses para informarles sobre las medidas de urgencia que acometerá la Administración autonómica para reparar los caminos rurales afectados por los temporales de principios de año.

La Junta publicará este miércoles el decreto que regula el plan de emergencia para intervenir de inmediato en unas infraestructuras que se consideran básicas en plena campaña agrícola. El estado de los accesos debido a las lluvias es tal que "están creando muchos problemas en el sector primario para acceder a las explotaciones", en palabras de Molina. A partir de este miércoles, los ayuntamientos dispondrán de cinco días para informar a la Junta de cuáles son sus vías rurales dañadas, por lo que el tiempo apremia.

Las estimaciones de la Junta señalan que hay al menos 125 kilómetros de caminos rurales afectados por las lluvias, solo en la provincia de Córdoba. Repararlos le costará a la Junta unos 100.000 euros por cada kilómetro, según el delegado del Gobierno, lo que eleva la cifra a 12,5 millones de euros solo para estas infraestructuras.

Una medida relevante del plan consiste en realizar las inversiones de manera directa por parte de la Junta de Andalucía, en lugar de conceder subvenciones a los ayuntamientos que conllevan más trámites burocráticos.

Además de los caminos rurales, la Junta está actuando ya, tal como ha asegurado Molina, en todas las carreteras que se vieron afectadas por las lluvias, un total de 26 en la provincia. La inversión en este caso es de 21 millones de euros, gestionada a través de los contratos previos de conservación de carreteras.

Los delegados del Gobierno y de Agricultura presentan las ayudas a los municipios este martes. / Víctor Castro

Molina ha subrayado que la Junta está “caminando al lado de los ayuntamientos y ayudándoles en la recuperación que necesita nuestra provincia después del río atmosférico y del enjambre de borrascas que vivimos”. El delegado ha recordado que los temporales causaron “muchos daños en muchos municipios, de manera importante en el campo cordobés”, motivo por el que el Gobierno andaluz ha puesto en marcha actuaciones urgentes y un paquete extraordinario de ayudas.

También ha destacado que “lo importante es que las ayudas lleguen, que lleguen lo antes posible y que lleguen a quien de verdad ha tenido esos daños, para paliar la situación que hemos vivido”.

El delegado ha concluido afirmando que la prioridad del Gobierno andaluz es “la recuperación, vuelta a la normalidad de los servicios públicos y esenciales, y que podamos lo antes posible recuperar la normalidad en toda la provincia, de manera muy importante nuestra agricultura y nuestros caminos naturales”