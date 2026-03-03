El juego 'El Tesoro de Bocanegra' de Saxoferreo revive la historia de Palma del Río y el tesoro perdido del primer señor de la ciudad

Dentro del marco de las cuartas Jornadas de Historia y Sociedad de Palma del Río, la asociación Saxoferreo presentará el juego de mesa El Tesoro de Bocanegra "un proyecto que llevamos casi dos años detrás de él" y que pretende unir diversión, patrimonio, historia y conocimiento, según el presidente de la asociación, Emilio Navarro.

No es la primera vez que se intenta realizar un juego de mesa sobre Palma del Río, hace casi 40 años "hubo un intento de un juego de la oca con historias de Palma. Luego hubo otro intento de un juego que se llamaba Hins balma, en los años 90, pero no fueron muy extendidos", recuerda Navarro.

La historia del primer señor de Palma

Desde Saxoferreo han apostado por El Tesoro de Bocanegra, que es "un juego de mesa sobre los monumentos y la historia de Palma de Río, centrado en el conjunto histórico y en la Edad Media". La historia está basada en "los problemas que hubo alrededor de la muerte de Egidio Bocanegra, que fue el primer señor de Palma, implicado en ciertas intrigas con Pedro I El Cruel", comenta Navarro.

Tablero del juego con el mapa para encontrar el tesoro. / J. Muñoz

La historia gira en torno a la figura del señor Bocanegra, quien "roba un tesoro y lo esconde en Palma, pero lo matan y no aparece", por lo que ahora "cuatro buscafortunas se dedican a buscar ese tesoro" en un tablero con fichas, monedas de oro, cartas de preguntas, cartas de castigo, cartas de fortuna y varias cosas más. Navarro explica que mientras se juega se hace "un recorrido por todos los monumentos de Palma del Río, que sería el verdadero tesoro de Bocanegra y no las monedas de oro escondidas".

El juego se presentará en las jornadas que la asociación ha titulado Patrimonio molesto, que tratarán sobre "otros patrimonios que quedan olvidados, arrinconados y al final son ignorados", según cuenta Navarro, por lo que "acaban siendo también molestos".

Material del juego de mesa sobre el patrimonio de Palma del Río. / J. Muñoz

Las jornadas serán el 6 y el 7 de marzo

El viernes 6 de marzo por la tarde Navarro, junto con Álvaro Castro, de la UCO, pronunciarán la conferencia ¿Qué es el patrimonio molesto?. Sobre este asunto también Rafael Blanco ofrecerá una ponencia titulada Córdoba y la cancelación de su patrimonio histórico. El monasterio de la Ronda Norte como resumen de un largo conflicto. Saxoferreo presentará también el número 7 de la revista que edita cada año.

En la jornada del sábado 7 de marzo se hablará de Hacer ciudad con la comunidad con Jacinta Ortiz, de Patios de la Axerquía, y Carlos Pérez pronunciará una conferencia sobre los Pagos de huertas de Palma del Río. Dentro de las jornadas también está el trabajo de Rosa María García Naranjo sobre el proyecto de la tradición oral.

El sábado por la tarde se presentará El Tesoro de Bocanegra y se pondrá a prueba con un concurso-gymkana con los alumnos del IES Antonio Gala de Palma del Río. Navarro cuenta que hace unos meses ya se hizo una primera experiencia en la biblioteca del centro.

El ganador obtendrá un cheque regalo para material escolar. La asociación también comercializará este juego con temática palmeña.