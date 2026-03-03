Córdoba registra el bimestre enero-febrero más lluvioso de su historia desde que hay registros

Los meses de enero y febrero de este 2026 han sido los más lluviosos en Córdoba capital desde que hay registros. Por separado, ha habido meses en que enero o febrero han registrado más precipitaciones, pero tomados en su conjunto nunca antes había llovido tanto, según los datos de Aemet en la estación de Córdoba-Aeropuerto.

Desde el 1 de enero hasta final de febrero, la estación del aeropuerto ha recogido 302 litros por metro cuadrado, unos valores que no se alcanzaron ni siquiera en el año más lluvioso de la historia, en 1996. En aquel año se alcanzaron casi 1.100 litros en toda la temporada, pero las lluvias se concentraron en otoño y no en invierno como ha ocurrido ahora.

Por meses, enero fue el más lluvioso en 1970, con 294 litros, mientras que febrero tiene su récord en 1960, con 267 litros. El mes más lluvioso de toda la historia se dio precisamente en aquel 1996, cuando en diciembre se recogieron nada menos que 355 litros.

Por otro lado, los más de 300 litros recabados en el Aeropuerto este año casi duplican la cantidad de precipitaciones del año pasado, con 155 litros en las mismas fechas de 2025. No obstante, el año pasado fue muy lluvioso en el mes de marzo, en lugar de concentrar las lluvias en los dos primeros meses.

Una pareja por el Puente Romano en un día de intensa lluvia. / A. J. GONZÁLEZ

La cifra también es superior a los registros de 2024, el año en que acabó la sequía. En ese ejercicio la citada estación meteorológico recibió 178 litros. Son medidas que nada tienen que ver con los dos años anteriores, cuando media -para toda la provincia- las lluvias apenas alcanzaron los 39 litros en 2023 y 17 litros en 2022.

Una media de cerca de 600 litros por metro cuadrado al año

La media anual de lluvias en el periodo de referencia (entre 1991 y 2020) indica que Córdoba termina cada año con casi 600 litros acumulados. Ahora bien, esas lluvias suelen estar repartidas a lo largo del año, con mayor incidencia en el otoño o comienzos del invierno. Por lo general, a estas alturas no suelen recogerse ni la mitad de las precipitaciones recogidas este año.

La precipitación acumulada en lo que va de invierno ronda los 410 litros, casi todos ellos entre enero y febrero. Desde el 1 de diciembre de 2025 y hasta mediados de enero de 2026 se habían recogido poco más de 100 litros, pero a partir de entonces, con la llegada del tren de borrascas, se dispararon las anotaciones.

Previsión para el resto de la semana

Para los próximos días está previsto, de acuerdo con el pronóstico de Aemet, que vuelvan las lluvias a la provincia, sobre todo a partir del miércoles por la tarde. Para este martes, la previsión del tiempo indica una nula probabilidad de que caigan precipitaciones, pero el miércoles desde el mediodía será del 100%, con opciones de tormentas.

En cualquier caso, no se espera que la intensidad sea la misma del tren de borrascas que pasó por la provincia entre los meses de enero y febrero, y Aemet no ha lanzado aún ningún aviso ni por vientos ni precipitaciones.

El jueves las lluvias podrían hacer acto de presencia nuevamente, al igual que el viernes en que lloverá casi con seguridad. Para el fin de semana los pronósticos actuales indican una elevada probabilidad de que caiga agua en la capital cordobesa.