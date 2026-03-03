El Ayuntamiento de Puente Genil reconoce a mujeres destacadas con motivo del Día Internacional de la Mujer

La concejala de Igualdad, Servicios Sociales y Familias, Asunción César, ha dado a conocer este mediodía los nombres de las mujeres que este año recibirán los reconocimientos otorgados por el Ayuntamiento de Puente Genil en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, unos galardones que se entregarán el próximo 12 de marzo en el Teatro Circo, a partir de las 19.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

“Se trata de unos premios que quieren visibilizar las aportaciones personales y profesionales de mujeres destacadas de la vida pontanesa que han superado estereotipos sexistas, resaltando también la importancia de las mujeres en el desarrollo de diversos campos de la sociedad”, ha señalado la edil popular.

En el apartado de Arte y Cultura, el premio es para la Asociación Cultural Zenobia Teatro, por su “compromiso con la vida cultural y social de Puente Genil desde hace más de 25 años”. En la categoría de Deportes, recogerá el galardón la jugadora de bádminton Elisabeth Melgar Fernández, “por su implicación y compromiso con el deporte femenino y, ser, al mismo tiempo, referente para otras mujeres y niñas deportistas de la localidad, a través del bádminton”.

Educación y empresas

En el ámbito Educativo y Pedagógico, recogerá el premio Eva María Quero Guerra, orientadora del IES Manuel Reina, “por su empeñó y pasión en la defensa del principio de igualdad en el ámbito de la educación como motor de la transformación social”. En la categoría Profesional y Empresarial, el premio se otorga a Margarita Frías Nogueras “por la entrega a su profesión, alcanzando una dilatada experiencia profesional que alcanza los 50 años de carrera”.

En el ámbito de Igualdad, se distinguirá a María del Carmen Ortiz Rivas, mujer referente en la Asociación de Voluntariado de Ámbito Social (AVAS), “por su compromiso con la igualdad, contra la violencia de género, y sus aportaciones al bienestar de las mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad”. Por último, en el apartado de Participación Social, el galardón será para el Movimiento Feminista de Puente Genil, “por ser un pilar fundamental en la defensa de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en nuestro municipio”.

“Con estos reconocimientos, el Ayuntamiento de Puente Genil reafirma su compromiso político y social con la igualdad, la visibilización de las mujeres o colectivos que promueven la igualdad de oportunidades y que contribuyen a una sociedad más justa”, finalizó su intervención la concejala de Igualdad.