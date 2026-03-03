El Ayuntamiento de Baena cifra en casi 1,5 millones de euros los daños por las lluvias y el viento

El Ayuntamiento de Baena ha finalizado la evaluación de los daños registrados en el término municipal a consecuencia de los temporales sufridos recientemente. La alcaldesa, María Jesús Serrano Jiménez, ha remitido formalmente la valoración económica a la Subdelegación del Gobierno en Córdoba con el objetivo de acogerse a las ayudas estatales previstas para este tipo de catástrofes.

La cuantía total de los daños directamente relacionados con los siniestros de lluvia e inundaciones se ha fijado en casi 1,5 millones de euros, según ha indicado el Consistorio este martes en un comunicado. Esta cifra agrupa todas las intervenciones necesarias para la reparación de infraestructuras, equipamientos y servicios municipales.

La carreteras A-3126, en el término municipal de Baena, cortada el pasado 28 de enero. / CÓRDOBA

La valoración se ha estructurado en cuatro grandes ejes principales. En la red viaria y caminos rurales los daños se estiman en 873.000 euros. Según el Ayuntamiento, es el área que requiere la mayor inversión. Esta cuantía agrupa la reparación de vías fundamentales para el sector agrícola y la conectividad rural, destacando por su presupuesto el Cordel de Córdoba a Jaén, el Camino de las Vírgenes, el Camino de Ceuta o el Camino Huertas de la Maturra. Otros trazados como el de Córdoba a Valenzuela, Los Alarcones o el Carrascalejo también se han visto afectados.

En centros educativos y edificios públicos los daños ascienden a 246.233 euros. El temporal ha afectado a instalaciones esenciales de uso ciudadano y se requiere una inversión en el CEIP Valverde y Perales, que ha sido el más afectado; se han producido incidencias y daños en el Museo del Aceite, el Teatro Liceo, la Biblioteca Municipal y el Museo Histórico de la Tercia; y será necesaria la reparación de la climatización en la Casa Consistorial y los daños en la Caseta Municipal.

Infraestructuras y parques

Los efectos en infraestructuras urbanas, saneamiento y seguridad han sido cuantificados en 244.571,41 euros. Hay actuaciones críticas en la red de suministros y estabilidad del terreno: reparaciones en la red de Senda Ancha y C/ Tinte (53.864 €) , así como el hundimiento de vías rodadas en el casco urbano; intervenciones en el muro del Polígono de Albendín (43.744,16 €), taludes en la ladera sur (57.716,95 €) y muros en el Cementerio Municipal y C/ San Juan Bajo; e inundaciones en el Vivero Municipal y daños en el aparcamiento público de C/ Alta.

Finalmente, en parques, jardines y arbolado harán falta 26.311,90 euros ya que las rachas de viento provocaron la pérdida o daños graves en numeroso arbolado y mobiliario exterior. Hubo caída de ejemplares de gran porte (cipreses, olmos, pinos y cedros) en el Parque de la Cañada, Parque Ramón Santaella y la Ladera Sur, junto con daños en el alumbrado público y vallado de parcelas municipales.