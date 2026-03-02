Virus del Nilo en Córdoba: síntomas, riesgos y situación actual de la vigilancia en la provincia

Los municipios cordobeses de Iznájar y Guadalcázar comienzan la temporada 2026 en nivel alto de riesgo por el virus del Nilo Occidental, según el Plan Estratégico de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Junta de Andalucía, que este año incluye tres enfermedades nuevas.

Esta catalogación implica un refuerzo del control de mosquitos, especialmente ante la llegada de la primavera y el aumento de la actividad de estos insectos. En toda Andalucía hay 117 municipios en nivel alto (13 más que el año pasado), 302 en medio y 366 en bajo.

Pero, ¿qué se sabe hasta ahora de este virus?

¿Qué es el Virus del Nilo y cómo se transmite?

El virus del Nilo Occidental afecta principalmente a las aves, que actúan como reservorio natural del virus. El ciclo habitual es ave-mosquito-ave, especialmente en entornos rurales o zonas con agua, y se intensifica desde la primavera hasta el otoño, cuando los mosquitos están más activos.

Los humanos, caballos y otros mamíferos pueden infectarse a través de la picadura de un mosquito portador del virus. Sin embargo, no transmiten la enfermedad a otros mosquitos, por lo que no perpetúan el ciclo.

¿Qué síntomas provoca?

Tras la picadura, el periodo de incubación suele ser de tres a 14 días.

En la mayoría de los casos, la infección pasa desapercibida:

El 80% de los casos son asintomáticos.

de los casos son El 20% presenta fiebre del Nilo , con síntomas similares a una gripe: fiebre, dolor de cabeza, cansancio y molestias musculares.

, con síntomas similares a una gripe: fiebre, dolor de cabeza, cansancio y molestias musculares. Una de cada 30 personas infectadas puede desarrollar una forma grave con afectación neurológica, como meningitis, poliomielitis o encefalitis.

Las complicaciones más serias pueden dejar secuelas permanentes y, en un pequeño porcentaje de los casos graves, resultar mortales.

¿Cuáles son los grupos de mayor riesgo?

Los síntomas graves suelen ser afectar más a personas mayores o con sistemas inmunitarios debilitados, como los trasplantados. Son las personas que suelen estar en el grupo de mayor riesgo al ser más vulnerables a la fiebre del Nilo.

¿Cuál es la situación actual de vigilancia?

Con el inicio de la temporada de alta circulación de estos mosquitos, la Junta de Andalucía toma medidas para reforzar la vigilancia. Este lunes, Antonio Sanz, consejero de Sanidad, ha ofrecido las novedades al respecto.

La Junta de Andalucía ha publicado la lista de municipios por riesgo y está comunicando a todos los ayuntamientos el nivel que les corresponde. Además, los agentes de Salud Pública ya están desplegados por todo el territorio para ayudar a los responsables municipales en la elaboración de sus planes de control de plagas.

¿Existe tratamiento o vacuna?

Actualmente no hay un tratamiento específico contra el virus del Nilo en humanos. La atención médica se centra en aliviar los síntomas y ofrecer soporte en los casos más graves. Sí se están investigando opciones como la inmunoterapia y desarrollando esas vacunas que puedan servir en personas.

En cambio, existe ya una vacuna para caballos, aunque estos no transmiten el virus, por lo que no influyen en su expansión.

¿Qué puede pasar en los próximos años?

Según el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), el escenario más probable es que el virus siga circulando en las zonas donde ya se ha detectado en años anteriores, con posibilidad de extenderse a otras áreas con condiciones ambientales favorables.

Lo más probable, abunda el CCAES, es que los casos humanos sean esporádicos y limitados en el tiempo y el espacio, dependiendo de factores como las condiciones climáticas, la densidad de vectores y la proximidad de población humana susceptible, aunque no se puede descartar que en determinadas circunstancias se produzcan transmisiones epidémicas.