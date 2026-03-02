Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigan a varias personas en Cabra tras el decomiso de animales por presunto maltrato y condiciones insalubres

La intervención se desarrolla entre la Policía Local, el Seprona de la Guardia Civil y el servicio veterinario de la Junta de Andalucía

Un agente del Seprona de la Guardia Civil vigila el campo durante un servicio.

Un agente del Seprona de la Guardia Civil vigila el campo durante un servicio. / CÓRDOBA

José Moreno

José Moreno

Cabra

Agentes de la Policía Local de Cabra, junto a autoridades judiciales y en colaboración con el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y el servicio veterinario de la Oficina Comarcal Agraria de la Subbética, dependiente de la Junta de Andalucía, han actuado en la mañana de este lunes en el interior de un domicilio de la localidad de la Subbética con el objetivo de preservar y proteger a numerosos animales que, presuntamente, se encontraban en una situación de hacinamiento e insalubridad dentro del inmueble, atendiendo a criterios de bienestar animal y salubridad pública.

La OCA asume la tutela de los animales

Como resultado de la actuación, varias personas han sido puestas a disposición del juzgado de guardia de Cabra como investigadas, mientras que los animales decomisados han quedado bajo la tutela de la Oficina Comarcal Agraria y de los organismos competentes, con el fin de garantizar su cuidado, atención veterinaria y bienestar.

Desde el Ayuntamiento de Cabra se ha destacado la coordinación entre administraciones y cuerpos actuantes en este tipo de intervenciones, subrayando la importancia de la colaboración institucional para la protección de los animales y el cumplimiento de la legalidad vigente.

TEMAS

