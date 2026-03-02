Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pozoblanco proyecta aceras accesibles y un carril bici en la circunvalación Este para mejorar la movilidad urbana

Una vez finalizadas las obras del ciclo integral del agua, el Ayuntamiento iniciará el proyecto para transformar la circunvalación Este, con varias zonas de sombra y aparcamientos

Obras en la circunvalación este de Pozoblanco, en una imagen de archivo.

Obras en la circunvalación este de Pozoblanco, en una imagen de archivo. / CÓRDOBA

Julia López

Julia López

Pozoblanco

La circunvalación Este de Pozoblanco, actualmente en obras por el ciclo integral del agua, mejorará su estado a través de un proyecto que busca avanzar en materia de "movilidad, accesibilidad y calidad urbana para el municipio". Así lo ha asegurado el alcalde y concejal de Urbanismo, Santiago Cabello, que ha matizado que el proyecto se iniciará una vez que se finalicen las obras del ciclo integral del agua, encaminadas a modernizar la red de abastecimiento y saneamiento.

El proyecto contempla la creación de aceras amplias, diseñadas para garantizar recorridos accesibles y seguros tanto para peatones como para vehículos. Además, uno de los elementos más destacados será la creación del primer carril bici proyectado en Pozoblanco, de 2,5 metros de anchura, que permitirá conectar este vial y avanzar hacia un modelo de movilidad más sostenible, favoreciendo el uso de la bicicleta como alternativa de transporte.

Nuevo arbolado y zonas de sombra

La actuación incluirá también la creación de zonas verdes, con nuevo arbolado y espacios de sombra, contribuyendo a mejorar el entorno urbano y la integración paisajística de la vía. Sumado a ello, la actuación contempla también aparcamientos y el asfaltado definitivo. Todo ello se enmarca en una apuesta clara por una ciudad más amable, accesible y preparada para el futuro.

El alcalde ha explicado que la circunvalación Este "no es solo un proyecto de asfaltado, sino una actuación pensada con una visión de futuro, que transforme por completo este eje de la ciudad". En este sentido, Cabello ha subrayado que "después de la gran obra que está finalizando en materia de infraestructuras hidráulicas, no tenía sentido limitarse a asfaltar; queríamos un proyecto completo, seguro y adaptado a las necesidades actuales y futuras de Pozoblanco".

TEMAS

