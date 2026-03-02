Palma del Río presenta su programación del 8M con la carrera de la mujer, un manifiesto y el tercer Plan de Igualdad

La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Palma del Río, Mari Ángeles Zamora, ha presentado este lunes 2 de marzo la programación que ha preparado su delegación en torno al 8M, Día Internacional de la Mujer. Zamora ha indicado que el 8 de marzo "reivindicamos más que nunca una igualdad real y efectiva en todos los ámbitos de nuestra vida".

El 8 de marzo tendrá lugar la Carrera de la Mujer en su edición número 13 y las inscripciones están abiertas. También se dispondrá de un autobús gratuito para la marcha reivindicativa de Córdoba.

El 9 de marzo será la lectura del manifiesto en la Plaza Mayor de Andalucía con la participación "de los niños de quinto y sexto de Primaria", que harán "un flashmob". El 19 de marzo "presentaremos el tercer Plan de Igualdad, en el que se ha trabajado durante muchos meses en colaboración con grupos de personas, aportaciones particulares y los grupos políticos", anunció Zamora. El 20 de marzo tendrá lugar la charla de Ana Adarve Bombones para el alma, la dulzura de aprender a cuidarme y animarme.

El 25 de marzo Mari Carmen Navarro ofrecerá la ponencia El papel de la mujer en la historia de la literatura, y ese mismo día se presentará el libro resultado de un taller de narrativa en la delegación de Igualdad. En el mes de abril se realizará la tercera edición del Encuentro Homenaje a la Mujer en el Deporte.

Educación

En el apartado de la coeducación, los días 5 y 6 de marzo los más pequeños disfrutarán de una obra de teatro donde van a reformular los cuentos tradicionales. También habrá cuentacuentos el 19 de marzo en la biblioteca para niños de 6 y 7 años y del 24 al 27 de marzo se trabajará de manera colectiva con niños de tercero y cuarto de primaria para fomentar las relaciones igualitarias en la infancia.

En secundaria, los días 13, 18 y 20 de marzo, de mano de la psicóloga y sexóloga Marina Joséndez se trabajará cómo normaliza el cerebro todo lo que ve en redes sociales. Pintando en Igualdad será un concurso en el que participarán todos los centros educativos y Úrsula Jordán hablará de la mujer actual en la pintura el 5 de marzo en la biblioteca.