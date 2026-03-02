Lucena celebra el 8M con una gala-homenaje a ocho mujeres y actividades formativas y deportivas

La divulgación educativa, foros de debate, conferencias temáticas, representaciones teatrales y actividades deportivas y formativas conforman la programación promovida por el Ayuntamiento de Lucena por el 8M, Día Internacional de la Mujer. El acto central se adelanta a la noche de este jueves, día 5 de marzo, con una gala-homenaje a ocho mujeres y entidades para distinguir sus trayectorias sociales y personales.

"La libertad se aprende ejerciéndola", una frase aportada por Clara Campoamor, figura como motivo troncal en el cartel ilustrativo de esta edición. Irene Aguilera, concejala del ramo, destacaba la relevancia de proporcionar "herramientas y seguridad" a las mujeres "para que ejerzan esa libertad" y, específicamente en Lucena, donde "son muy autónomas y emprendedoras", para que continúen "sintiéndose" empoderadas.

Lectura del manifiesto

La delegación municipal de Igualdad y Diversidad y el Consejo Local de la Mujer, este jueves, en el Palacio Erisana, tras la lectura del manifiesto, reconocerán a Escuela Infantil El Canguro; la artista multidisciplinar Pepa Cano; el equipo femenino Subbética Woman Padel La Torca; la empresaria agrícola Carmen González Ruiz; Angelita Tallón Bartell, de Ocasiones Rincón; Araceli Maíllo Rodríguez, a título póstumo, en el ámbito del voluntariado y compromiso social; Mercedes Pérez Rodríguez, de Muebles Mucor, y Verónica Rivas Lara, primera mujer notaria de la localidad, con destino en Montilla.

El mismo día 5 de marzo, a partir de la 17.00 horas, en la Casa de los Mora, se desarrollará el cuarto foro Eliossana Empresarias. En el ámbito educativo, el Ayuntamiento proporciona hasta 60 sesiones en centros educativos para un total de 1.480 alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria, analizándose contenidos como el respeto, la tolerancia o la igualdad en la historia de la música.