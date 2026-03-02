Iznájar y Guadalcázar entran en nivel alto de riesgo por el Virus del Nilo

El consejero de Sanidad, de la Junta, Antonio Sanz, ha dado a conocer este lunes las novedades del Plan Estratégico de Vigilancia y Control Integral de Vectores para este año, que incluye tres nuevas enfermedades tropicales: dengue, chikungunya y zika. No obstante, la principal preocupación sigue estando en la propagación del Virus del Nilo, que se transmite a través del mosquito tigre.

Ya se ha publicado y se está comunicando a todos los ayuntamientos el nivel de riesgo de su municipio para esta temporada y los agentes de Salud Pública ya están desplegados por todo el territorio para ayudar a los responsables municipales en la elaboración de sus planes de control de plagas.

En concreto, 117 municipios andaluces inician la temporada de alta circulación en nivel alto; 302 en nivel medio y 366 en nivel bajo. Esto supone que 13 municipios más que el año pasado están en nivel alto, que corresponden a aquellos en los que detectó circulación del virus en su territorio. En el caso de la provincia de Córdoba, hay dos municipios que pasan a estar en nivel alto de riesgo, Iznájar y Guadalcázar, que se suman a los 13 que ya había el año pasado.

Anticipación y respuesta

“Nuestro objetivo con el establecimiento de los niveles de riesgo es reforzar la anticipación y la capacidad de respuesta de ayuntamientos y diputaciones, facilitar el control de los vectores, identificar de forma precoz la llegada del virus, movilizar a los distintos agentes implicados en salud pública y mejorar la comunicación y el acompañamiento a la población en caso de situaciones de alerta”, ha explicado el consejero, con el fin último de “reducir al mínimo el riesgo de infección para la población andaluza, proteger a los andaluces”.

Antonio Sanz, que ha señalado como novedad en el Programa para 2026 el “seguimiento estrecho” de los municipios colindantes con un área en alerta, “toda vez que hemos detectado que los mosquitos pueden compartir un hábitat de unos 10 kilómetros”, ha indicado que no se ha detectado circulación de virus en ninguna de las 40 trampas que se han mantenido durante el invierno (desde noviembre al 28 de febrero) en las ocho provincias.

Durante los meses de marzo y abril, ha abundado, “continuamos con el seguimiento con 38 trampas centinelas situadas en los municipios que estuvieron en situación de área en alerta la pasada temporada, con un control quincenal”. Este control pasará a ser semanal y con el 100% de las trampas (120 propias de la Consejería) distribuidas a partir del 1 de mayo. “Además, este año incluiremos otras tres trampas móviles en cada provincia que irán cambiando de ubicación para obtener más información sobre la circulación del virus”, ha añadido.

Sanz ha recordado que, en 2025, 31 municipios estuvieron en situación de área en alerta; se diagnosticaron cuatro casos en humanos de fiebre del Nilo occidental; se detectó circulación del virus de mosquitos adultos en más de 60 trampas y se registraron siete casos positivos en équidos y tres en aves. “Afortunadamente, no tuvimos que lamentar ningún fallecimiento”, ha subrayado.

Con respecto a las nuevas enfermedades tropicales, Antonio Sanz ha detallado que el año pasado se diagnosticaron en Andalucía 17 casos de dengue; 14 de chikungunya y siete casos de sospecha (no confirmados) de zika. “Todos eran casos importados, personas que habían viajado a países del Centro y Sur de América. Pero estos casos introducen el virus en nuestra tierra, por lo que debemos estar en alerta para evitar que se propague el virus”, ha subrayado.