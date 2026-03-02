Teatro Popular
'Un inocente condenado a muerte': Villanueva del Duque volverá a poner en escena La Pasión de Cristo
Bajo la dirección del dramaturgo José Caballero, esta obra de teatro popular tendrá lugar los días 20, 21 y 22 de marzo
Los días 20, 21 y 22 de marzo Villanueva del Duque acogerá la segunda edición de la representación de la obra ¿Poder, miedo…o venganza?. El Nazareno. Un inocente condenado a muerte, que relata la pasión, muerte y resurrección de Jesús, en la que participan más de 100 vecinos de este municipio de Los Pedroches. La representación tendrá lugar en el Pabellón Municipal.
El director de la obra, José Caballero, ha señalado que “esta representación, que tiene como referencia la escenificación de Oberammergau (Baviera), nace del compromiso cultural de un pueblo, que entiende el teatro no sólo como entretenimiento sino como una conciencia colectiva, como espejo, como memoria”.
En cuanto a la obra, Caballero ha explicado que “no es una versión histórica, es una mirada contemporánea, que querido centrarla en el juicio del Nazareno, articularla en torno a tres conceptos que siguen plenamente vigentes, que son el poder, el miedo y la venganza”. “La historia del Nazareno no es solo la de un hombre condenado, es la historia de lo que ocurre cuando el amor incomoda, cuando la verdad molesta y cuando el poder siente miedo”, ha enfatizado.
Un impuslo al teatro popular
La Diputación de Córdoba colabora, un año más, en este proyecto que, según ha destacado su responsable de Cultura, Gabriel Duque, “se suma a las otras representaciones que ya existen en la provincia, la mayoría de ellas en la comarca de Los Pedroches”, y ha insistido en “el apoyo de la institución provincial a esta modalidad de teatro popular que moviliza a todo un pueblo”.
Por su parte, el delegado de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, Eduardo Lucena, ha incidido en la “importancia de la alianza entre las administraciones en pro del desarrollo de los pueblos, de la preservación de su identidad a través de iniciativas como ésta”. “Hemos de seguir trabajando en construir cultura e historia, y aprovechar la repercusión que esto tiene a nivel turístico”, ha remarcado.
El alcalde de Villanueva del Duque, Miguel Granados, ha agradecido “la implicación de las dos administraciones, Junta y Diputación, en este proyecto que es muy importante para nuestro pueblo, nos da visibilidad y nos pone en el punto de mira de la provincia”. “Esta actividad es de todos, nos involucra a todos, y hace que se convierta en un proyecto singular y muy bonito”, ha recalcado Granados.
- Ximénez Iluminación elige Aguilar de la Frontera para su nuevo centro logístico en la A-304
- Javier Fernández se proclama en Villanueva de Córdoba nuevo campeón de España cortando jamón
- La presa de Iznájar pierde un 6% de su volumen por sedimentos acumulados
- La aparición de un manantial en una aldea de Iznájar afecta a varias viviendas: 'Ha pasado lo mismo que en Grazalema
- Renfe estudiará que paren trenes Avant en la estación de Villanueva de Córdoba
- La Rambla despide con gratitud a las Hermanas Mercedarias, que dejan el pueblo tras 140 años
- Una inmersión en la Edad Media: el Castillo de Almodóvar abre sus puertas para revivir la historia
- Detenido el presunto autor del apuñalamiento a un joven de 23 años en El Carpio