Sucesos
Ingresa en prisión el detenido en El Carpio acusado de apuñalar a un joven en un pub
Los hechos ocurrieron el pasado viernes en esta localidad del Alto Guadalquivir
Un juez ha decretado el ingreso en prisión del detenido acusado de apuñalar a un joven en un pub de El Carpio el pasado viernes, según han confirmado a este medio fuentes cercanas al caso.
El suceso ocurrió alrededor de las 23.40 horas del viernes en un pub ubicado en la Avenida Mariana Pineda. Fue a esa hora cuando varias personas llamaron al 112 para alertar de que habían herido a una persona. Poco después, la Policía Local del municipio confirmó que las heridas se habían producido tras un ataque con arma blanca.
El herido fue atendido de inmediato por los servicios sanitarios del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de El Carpio, que lo trasladaron en ambulancia al Hospital Universitario Reina Sofíaen Córdoba debido a las heridas sufridas por el ataque, pero horas después fue dado de alta. La Guardia Civil y la Policía Local también fueron activadas.
Al día siguiente de los hechos, el pasado sábado, la Guardia Civil identificó y detuvo al presunto autor de la agresión, que pasó a disposición judicial para posteriormente ingresar en prisión.
- Ximénez Iluminación elige Aguilar de la Frontera para su nuevo centro logístico en la A-304
- Javier Fernández se proclama en Villanueva de Córdoba nuevo campeón de España cortando jamón
- La presa de Iznájar pierde un 6% de su volumen por sedimentos acumulados
- La aparición de un manantial en una aldea de Iznájar afecta a varias viviendas: 'Ha pasado lo mismo que en Grazalema
- Renfe estudiará que paren trenes Avant en la estación de Villanueva de Córdoba
- La Rambla despide con gratitud a las Hermanas Mercedarias, que dejan el pueblo tras 140 años
- Una inmersión en la Edad Media: el Castillo de Almodóvar abre sus puertas para revivir la historia
- Detenido el presunto autor del apuñalamiento a un joven de 23 años en El Carpio