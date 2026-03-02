Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Ingresa en prisión el detenido en El Carpio acusado de apuñalar a un joven en un pub

Los hechos ocurrieron el pasado viernes en esta localidad del Alto Guadalquivir

Puesto de la Guardia Civil en El Carpio.

Puesto de la Guardia Civil en El Carpio. / CÓRDOBA

Rafael Verdú

Emilia Lora

Córdoba

Un juez ha decretado el ingreso en prisión del detenido acusado de apuñalar a un joven en un pub de El Carpio el pasado viernes, según han confirmado a este medio fuentes cercanas al caso.

El suceso ocurrió alrededor de las 23.40 horas del viernes en un pub ubicado en la Avenida Mariana Pineda. Fue a esa hora cuando varias personas llamaron al 112 para alertar de que habían herido a una persona. Poco después, la Policía Local del municipio confirmó que las heridas se habían producido tras un ataque con arma blanca.

El herido fue atendido de inmediato por los servicios sanitarios del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de El Carpio, que lo trasladaron en ambulancia al Hospital Universitario Reina Sofíaen Córdoba debido a las heridas sufridas por el ataque, pero horas después fue dado de alta. La Guardia Civil y la Policía Local también fueron activadas.

Al día siguiente de los hechos, el pasado sábado, la Guardia Civil identificó y detuvo al presunto autor de la agresión, que pasó a disposición judicial para posteriormente ingresar en prisión.

