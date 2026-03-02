Huelva y Adamuz se abrazan tras el accidente ferroviario: "Las víctimas y sus familiares nunca van a ser olvidados"

El antiguo cuartel de Santa Fe de Huelva ha sido testigo del mayor agradecimiento que un municipio puede hacerle a otro. La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, como su homólogo cordobés, Rafael Ángel Moreno, han firmado hoy el documento que establece este vínculo vitalicio entre ambas localidades. Un hermanamiento que, cabe recordar, se aprobó en pleno el pasado 30 de enero por parte del consistorio onubense y el 19 de febrero por el de Adamuz.

Se trata, tal y como recoge el acta, que ha sido leída por el concejal de Presidencia y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Huelva, Alfonso Castro, "de un hermanamiento que nace del profundo vínculo humano generado tras el grave accidente ferroviario”.

El alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno (d), ofrece un discurso durante una ceremonia de hermanamiento. / Alberto Díaz / EFE

Después de la firma, la alcaldesa de Huelva ha querido recordar a las víctimas y familiares del accidente, así como a todos los adamuceños que estuvieron a su lado, asegurando que "nunca" van a ser "olvidados". Miranda ha insistido en que este día se "honra" la "grandeza" de Adamuz, "un pueblo volcado con generosidad y humanidad”. Un agradecimiento que la primera edil onubense ha querido hacer extensivo también a todas las administraciones públicas que colaboraron “sin titubeos”.

Por su parte, el alcalde de Adamuz ha expresado el agradecimiento de su pueblo a la ciudad de Huelva por un hermanamiento que, según ha señalado, "no nace de un motivo festivo", sino "de una experiencia compartida que marcó a ambos pueblos". Adamuz "respondió como sabe hacerlo, desde la cercanía y la humanidad".

Agradecimientos

Tras el acto, tanto Miranda como el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Huelva entregaron reconocimientos a numerosas instituciones y colectivos que apoyaron a los afectados por el accidente. Entre ellos se encuentran varias consejerías de la Junta de Andalucía, el Obispado de Huelva, los ayuntamientos de Adamuz y Córdoba, las diputaciones provinciales de Huelva y Córdoba, el Consorcio de Bomberos de Córdoba, Cruz Roja Huelva y Cruz Roja Córdoba, así como equipos de Protección Civil y policías locales de distintos municipios. También fueron distinguidos el Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres, efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, personal municipal implicado en la organización del funeral y vecinos que destacaron por su ayuda solidaria.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ofrece unas declaraciones a los medios tras la ceremonia de hermanamiento. / Alberto Díaz / EFE

Asimismo, también han querido agradecer la labor de los hospitales cordobeses —San Juan de Dios, Reina Sofía y Cruz Roja— y de los centros hospitalarios de Huelva —Infanta Elena y Juan Ramón Jiménez—, junto con los hospitales Quirón Salud de ambas provincias. En representación de los reconocidos, el consejero Antonio Sanz subrayó que el hermanamiento simboliza un vínculo que trasciende lo institucional y nace de la solidaridad demostrada en los momentos más difíciles, destacando la respuesta ejemplar de Adamuz y la unión entre ambas localidades. "En medio de la tragedia emergió lo mejor de Andalucía", destacó el consejero.

La investigación se centra ahora en las cajas negras

En paralelo a los actos de reconocimiento y en memoria de las víctimas, la investigación judicial sigue su curso. En el día de hoy, la jueza del tribunal de Montoro ha ordenado el acceso a las cajas negras de los trenes siniestrados. Todo ello mientras los focos se centran en Adif después de que diversos informes de la Guardia Civil apunten supuestas irregularidades por parte de la empresa pública durante las averiguaciones.

Por su parte, la recién creada Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz última los detalles para personarse como acusación popular, mismo camino que va a recorrer el ayuntamiento de Huelva tras la aprobación unánime en el último pleno del consistorio. Del mismo modo, los supervivientes preparan también una manifestación cuya fecha se dará a conocer próximamente.