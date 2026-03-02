El Gobierno central ampliará la estación de mercancías de Pedro Abad para dar cabida a trenes de 750 metros

El Gobierno central está trabajando en un proyecto para ampliar los andenes destinados al tráfico de mercancías en las estaciones de Puente Genil, Fernán Núñez y Pedro Abad, según consta en una respuesta en el Senado del Ejecutivo a preguntas de senadores del PP.

Una vez finalizado el plan, las vías en las tres estaciones contarán con apartaderos diseñados para recibir convoyes de mercancías de hasta 750 metros de largo, una posibilidad que demandan las empresas de logística para dar cabida a las formaciones de trenes más largas en la actualidad.

Tal como explica el Gobierno en su respuesta, el objetivo del proyecto es dotar a estas estaciones "de una mayor funcionalidad, elevando el nivel de eficiencia de su explotación con las actuaciones contempladas e incrementando su funcionalidad. Como consecuencia, se mejora la explotación de la línea 430 Córdoba Mercancías – Los Prados". Dicha línea tiene casi 190 kilómetros de longitud y conecta Málaga y Córdoba; forma parte de unos de los ejes de transporte de mercancías desde el Mediterráneo hacia el norte del país.

Sin pasajeros

Durante años, entre Córdoba y Málaga existían servicios de Media Distancia con paradas en varios municipios cordobeses (Fernán Núñez, Montilla, Aguilar y Puente Genil). En el año 2013 se suprimieron todos los trayectos y desde entonces sólo circulan por las vías convoyes de mercancías, además del tren de lujo Al-Andalus de forma ocasional. No obstante, ADIF asegura en su respuesta que se mantendrá la categoría de las estaciones afectadas por si en el futuro se pueden recuperar los servicios de pasajeros.

Con respecto a la estación de Pedro Abad, el Ejecutivo sostiene que "el objetivo principal del proyecto es, por lo tanto, conseguir una longitud de estacionamiento de 750 metros de longitud útil para que puedan circular composiciones de trenes de mercancías de mayor longitud respecto a los actuales, adecuando así la estación de Pedro Abad para poder realizar la función de puesto intermedio de estacionamiento y apartado".

La ampliación de los apartaderos de mercancías en las estaciones de Puente Genil y Fernán Núñez tendrá un coste de casi 21 millones de euros, según anunció el año pasado el Ministerio de Transportes tras la adjudicación de las obras. A ello hay que sumar otros 13 millones para las reformas en la estación de Pedro Abad.