La Diputación de Córdoba premia la labor de mujeres y colectivos en favor de la igualdad

La Diputación de Córdoba ha dado a conocer los nombres de las personas, entidades e instituciones que serán reconocidas con los Premios Córdoba en Igualdad, galardones que se otorgan coincidiendo con los actos de celebración del 8M y que tienen como objetivo poner en valor el trabajo de personas y colectivos de la provincia por los derechos de las mujeres, la no discriminación y la igualdad de oportunidades.

Así, el jurado de esta edición ha decidido otorgar el galardón honorífico Ejemplo de Igualdad a Rafaela Mármol Luque, por una trayectoria vital y profesional que encarna el liderazgo femenino, la innovación y el compromiso con su tierra, y que durante 42 años aparece vinculada a su trabajo como maestra de Educación Infantil.

Se destaca, además, su espíritu emprendedor en el ámbito del turismo rural, al frente de la Finca Buytrón, una apuesta por el medio rural, el patrimonio y la cultura del vino. Rafaela Mármol Luque representa, a tenor de lo expuesto por los miembros del jurado, a una generación de mujeres que abrieron el camino con determinación y profundo compromiso social, dejando una huella duradera en la educación, la cultura y el desarrollo rural.

Rafaela Mármol, en una imagen de archivo. / José Antonio Aguilar

Además, la institución ha reconocido la labor de otras personas y colectivos de la provincia que han destacado por su lucha contra la discriminación por motivos de género y en favor de los derechos de las mujeres en distintos ámbitos de la sociedad.

Emprendimiento

En el ámbito de la Economía, el premio ha recaído en Rocío Bermúdez Espinal, ejemplo de emprendimiento femenino comprometido con el desarrollo local y la igualdad de oportunidades. Fundadora en 2021 de La Esencia de Priego, ha recuperado el tradicional turrolate de Priego de córdoba, revitalizando una receta histórica y convirtiéndola en un proyecto empresarial, sólido, innovador y con proyección.

En el ámbito Educativo, el galardón ha sido para Soledad Castillero Quesada, por su contribución rigurosa y comprometida con la igualdad de género desde la investigación, la docencia y la creación cultural. Castillero Quesada representa un referente en la defensa de los derechos de las mujeres desde el ámbito educativo.

En la categoría Social, el jurado ha propuesto otorgar el premio a las Hermanas Obreras del Sagrado Corazón de Villanueva de Córdoba, como un reconocimiento a su ejemplar trayectoria en la promoción de la igualdad de oportunidades a través del acceso universal a la educación, especialmente en el medio rural. Así, su compromiso sostenido en el tiempo ha permitido que generaciones de niños y niñas hayan tenido igualdad oportunidades de formación y desarrollo personal.

Cartel anunciador de los Premios Córdoba en Igualdad 2026. / CÓRDOBA

En el ámbito Deportivo, el galardón ha recaído en el equipo senior femenino del CD de Fútbol Sala de Peñarroya-Pueblonuevo, por su decisivo papel en la consolidación y visibilización del deporte femenino en su localidad, convirtiéndose en referente para niños y niñas de toda la comarca del Guadiato.

Mujeres en el arte y la ciencia

En cuanto a la categoría de Arte y Cultura, el jurado ha reconocido el compromiso con la creación artística con perspectiva de género de Almudena Castillejo Sánchez, cuyos trabajos demuestran que el arte es también un espacio de construcción de igualdad, donde la creatividad se convierte en vehículo de cambio social y en motor de visibilidad para las mujeres en la cultura.

Continuando con el ámbito de la Ciencia y Tecnología, el jurado ha acordado poner en valor la trayectoria profesional como ingeniera agrónoma y doctora por la Universidad de Córdoba de María del Pilar Ramírez Pérez, destacando su firme compromiso con la promoción de la igualdad en sectores estratégicos donde la presencia femenina continúa siendo minoritaria. Este reconocimiento simboliza, además, la importancia de seguir impulsando referentes femeninos en este cambio, abriendo caminos y consolidando espacios.

La larga trayectoria de Elisa Manzano

En ámbito de la Comunicación, el galardón ha sido para Elisa Manzano Fuentes, un premio que pone de manifiesto la importancia de contar con profesionales de la comunicación que, desde su trabajo diario, contribuyan a generar conciencia, referentes positivos y una sociedad más informada y equitativa.

Elisa Manzano comenzó su andadura periodística en Radio Palma en el año 1986, siendo redactora de informativos hasta 2002; además de redactora de El Periódico de Palma. Una trayectoria que se completa con su labor como corresponsal de Diario Córdoba desde 1989 y de La Crónica de Palma del Río, desde el año 2022. Su trabajo en prensa y radio ha sido reconocido con numerosos premios y distinciones como el Al-Andalus de Comunicación.

Adamuz, también premiada

En el apartado de Movimiento Asociativo, el jurado ha acordado otorgar el premio a la Asociación de Mujeres Algamuz, por su trayectoria ejemplar y sostenida en defensa de los derechos de las mujeres, la no discriminación por razón de sexo y la promoción de la igualdad real y efectiva en el municipio de Adamuz. Pero además, por la solidaridad activa y desinteresada en momentos tan complejos como el del accidente ferroviario, cuando organizaron la ayuda y acompañaron y ofrecieron consuelo a quienes más lo necesitaban.

Sierra Luque, en Almodóvar del Río con el castillo al fondo. / CÓRDOBA

En último lugar, se reconoce dentro del ámbito de la Trayectoria Política a Rocío Blanco y María Sierra Luque. La primera de ellas, actual consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, ha trabajado en el diseño e impulso de medidas que favorecen la inserción laboral, la formación y el emprendimiento femenino, entendiendo que la independencia económica es uno de los pilares fundamentales para alcanzar una igualdad real y efectiva.

Por su parte, Sierra Luque, exalcaldesa de Almodóvar del Río, ha contado con una trayectoria política marcada por su cercanía, compromiso social y defensa constante de los derechos de las mujeres. A lo largo de su carrera, ha trabajado desde el ámbito público para fortalecer la participación femenina, impulsar iniciativas de sensibilización y consolidar espacios de representación donde la voz de las mujeres tenga un papel protagonista.

Los Premios Córdoba en Igualdad 2026 se entregarán el próximo lunes 9 de marzo a las 11.00 horas en una gala que se celebrará en el Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba.