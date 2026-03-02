Una coral de Lucena con alma aracelitana y resonancia internacional

La devoción sonora a la Virgen de Araceli y la proclamación musical en la misa principal del primer domingo de mayo, onomástica de la patrona, funden la constitución de la Coral Lucentina, concebida en el año 1956. Fernando Chicano Muñoz y Máximo Gómez Pulgarín lideraron la creación de una entidad cultural adentrada en la conmemoración de su 70 aniversario.

Referente magistral en el panorama cultural de la localidad, enarbola un prestigio singular en la esfera autonómica y nacional, con distinguidas incursiones en otras latitudes extranjeras, y ostenta en Lucena un unánime reconocimiento por su calidad melódica, la estabilidad corporativa y unas brillantes interpretaciones.

En el mismo año de la fundación, su estreno acontecía en la eucaristía solemne del Día de la Virgen, inaugurando un vínculo indisoluble de la patrona, renovado y fortalecido cada año en las Fiestas Aracelitanas.

La coral aspira a afianzar su proyección nacional

Uno de los hitos rotundos, con una formidable trascendencia en el porvenir de la narrativa aracelitana, emergió en 1969. Antonio Villa Álvarez de Sotomayor, sucesor de Máximo Gómez y Fernando Chicano en la dirección de la Coral, perseverando en este desempeño 42 años, compuso la obra sublime de la Misa del Campo Andaluz, guion armónico de la eucaristía central de la festividad de la Virgen de Araceli. Desde aquel año, cada mes de mayo, la Coral Lucentina, en simbiosis coetáneo con la orquesta sinfónica del Conservatorio Profesional de Música Maestro Chicano Muñoz, ejecuta una extraordinaria conjunción de palos del arte flamenco. La retransmisión por medios nacionales ha granjeado a esta pieza irrepetible una fama superior.

Siete décadas de éxitos y reconocimientos

En el transcurso de estas siete décadas los éxitos y reconocimientos son incontables. Entre otros, resaltan la aparición en el programa Fantástico, de TVE, presentado por el célebre José María Íñigo; o el Premio Nacional de Polifonía en el certamen de Habaneras de Torrevieja cuyas bases fijan como composición obligatoria la partitura Barquito de sal, del maestro Villa Álvarez de Sotomayor.

La Coral Lucentina ha viajado a Praga y actuaba en la final de coros celebrada en París, aparte de acumular numerosos premios nacionales.

Con una plantilla de 50 personas, hombres y mujeres, desde 2014 procede bajo la batuta de Víctor Nájera Sánchez y accede a una colaboración constante del Ayuntamiento. Cada Navidad, en concordancia con la Orquesta Sinfónica del Conservatorio, brinda un mágico concierto. María Gracia Doblas, presidenta, afirma que «estamos en un momento muy dulce y apasionante», con la voluntad de generar nuevos estilos y repertorios, sin renunciar a «la raíz clásica».

Entre los objetivos, relucen la pretensión de abordar una gira por las catedrales de España exhibiendo la Misa del Campo Andaluz y transportar el Concierto de Navidad a las capitales andaluzas.