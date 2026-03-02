Cabra presenta un presupuesto de 30 millones con inversiones en obras y vivienda

A 29,7 millones de euros, un 13,46 % más que en 2025 y un incremento de más de 3,5 millones, asciende el borrador de los presupuestos municipales de Cabra para 2026, como ha dado a conocer este lunes el alcalde, Fernando Priego, junto al delegado municipal de Hacienda, Felipe Calvo. Ambos han destacado que las cuentas, que se debatirán en pleno extraordinario el viernes 6 de marzo, destacan por su “marcado carácter inversor” y podrían alcanzar un total de 11,5 millones de euros en inversión pública una vez incorporados los remanentes de Tesorería.

El capítulo de inversiones se fija inicialmente en 5,37 millones, un 55,5 % más que el año pasado, y se verá reforzado con cerca de seis millones adicionales de remanentes. Estos fondos se destinarán a proyectos de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos.

Entre las actuaciones previstas figuran la construcción de un nuevo depósito de agua en La Atalaya; la mejora de la entrada a Cabra y del puente del Junquillo; un campo de fútbol 7; un circuito de trialsin en la zona de la estación; mejoras en redes de abastecimiento y acerados; repavimentaciones; la reforma de vestuarios en la Ciudad Deportiva María Dolores Jiménez Guardeño; la ampliación de la Protectora de Animales; y, por primera vez en la historia del municipio, la construcción de un bloque de viviendas sociales promovido directamente por el Ayuntamiento, con una dotación de 900.000 euros.

Políticas de empleo

El presupuesto reserva más de un millón de euros de recursos propios para políticas activas de empleo y desarrollo local, que se incrementará con subvenciones de otras administraciones. Priego ha destacado que se trata de una apuesta por el empleo, especialmente juvenil, y por el crecimiento económico de la ciudad.

El incremento de las cuentas se sustenta en la captación de más de 10,5 millones de euros de fondos europeos para ejecutar en los próximos tres años, y en el aumento de la actividad económica local, reflejado en la recaudación del ICIO, ligado a nuevos proyectos industriales y de servicios.

El alcalde ha subrayado que estas cuentas se presentan sin subir los impuestos, tasas ni precios públicos, con la excepción de la actualización legal de la tasa de basura, manteniendo así la congelación fiscal de más de una década.

Desde el punto de vista financiero, el presupuesto reduce un 40 % los préstamos destinados a inversiones, hasta 1,125 millones de euros, y contempla una amortización de 1,19 millones, lo que permitirá mantener la deuda en torno al 30 %, muy por debajo del límite legal del 110 %.

Priego ha reconocido que la elaboración del presupuesto ha requerido un “importante ejercicio de equilibrio” por el aumento del gasto corriente ligado al IPC y la actualización salarial de los empleados públicos, que se asumirá íntegramente este año. “Es un presupuesto inversor, que genera oportunidades, refuerza las políticas sociales y continúa transformando Cabra sin olvidar ningún barrio”, ha concluido el alcalde, que confía en que permitirá seguir reduciendo el desempleo y atraer proyectos de relevancia para la ciudad.