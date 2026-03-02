Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bajan a seis las personas heridas que siguen hospitalizadas por el accidente ferroviario de Adamuz

En las últimas horas se ha registrado una nueva alta

Vagón del tren Iryo siniestrado en Adamuz.

Vagón del tren Iryo siniestrado en Adamuz. / Manuel Murillo

Efe

Córdoba

Seis personas heridas en el accidente ferroviario del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas, permanecen ingresadas en hospitales andaluces, tras registrarse una nueva alta en las últimas horas.

Según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, de los siete ingresados, uno de ellos es menor y se encuentra en planta en el Hospital Reina Sofía de Córdoba.

Una persona sigue en la UCI del Regional de Málaga

De los seis adultos que permanecen internados uno está en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Málaga y se encuentra estable dentro de la gravedad.

Además, en planta hay un ingresado en el Reina Sofía, otros dos en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva y uno en el Quirón de Huelva.

En los centros sanitarios andaluces se han atendido por el accidente ferroviario a 126 personas, cinco de ellos niños, se han producido 119 altas, y una persona falleció en la UCI del Reina Sofía de Córdoba, lo que elevó a 46 los muertos en el accidente.

TEMAS

