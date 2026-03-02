Peñarroya-Pueblonuevo reabre su ayuntamiento tras siete años de obras y una inversión de más de 1,5 millones de euros

El ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo ha reabierto este lunes sus puertas de forma oficial tras más de siete años de obras y un importante proceso de rehabilitación a cuya última fase se han destinado más de 1,5 millones de euros para terminar de recuperar el edificio histórico que lo alberga.

Para el gobierno municipal, que este lunes ha celebrado el acto institucional y mañana lo mostrará a colectivos y asociaciones, esta apertura supone "un hito muy esperado, fruto de un gran esfuerzo para devolver al Ayuntamiento su valor patrimonial, funcionalidad y cercanía a la ciudadanía".

La alcaldesa, Mariví Paterna, ha mostrado su agradecimiento a la Junta de Andalucía, "por haber apoyado económicamente la mayor parte de esta obra, y por su acompañamiento en la ejecución de la misma". Igualmente, ha destacado el apoyo de la Diputación de Córdoba, que colaboró en la aportación municipal a este proyecto, y la labor de los trabajadores y equipos técnicos municipales, "que con profesionalidad, esfuerzo y dedicación han hecho posible que hoy podamos abrir estas puertas".

La alcaldesa de peñarroya-Pueblonuevo se dirige a los asistentes a la inauguración del ayuntamiento / M.J. Gómez

El edificio incorpora nuevas tecnologías y accesibilidad total

Para Paterna, "este nuevo edificio representa para nosotros, también, confianza en el futuro. Es prueba tangible de que cuando se trabaja con visión, planificación y colaboración, se pueden crear herramientas que mejoran la vida de las personas, fortalecen nuestra economía local y proyectan una imagen de progreso y bienestar para todos".

El diseño de la nueva Casa Consistorial incorpora nuevas tecnologías, accesibilidad para todas las personas y espacios pensados para favorecer la participación ciudadana. Además, en estas nuevas instalaciones se amplían los servicios a la ciudadanía: por un lado, regresa el SAU (Servicio de Arquitectura y Urbanismo) y, por otro, se incorpora Hacienda Tributaria, lo que va a acercar y a facilitar el acceso a dichas entidades.

En las próximas semanas se irá realizando de forma progresiva el traslado de los distintos servicios municipales, de manera que la atención a los ciudadanos se preste ya desde el edificio rehabilitado "lo antes posible".

Mariví Paterna, Rocío Blanco y Carmen Granados, tras el descubrimiento de la placa conmemorativa. / M.J. Gómez

"A partir de hoy -ha concluido la alcaldesa en su intervención-, estas dependencias serán el corazón que bombea la gestión pública en beneficio de nuestra comunidad, y espero que este edificio sea un lugar abierto al diálogo, a las ideas y a la colaboración entre la ciudadanía y sus instituciones".

Un edificio singular

Las obras de reforma del ayuntamiento se iniciaron en el año 2018 y en 2020, cuando estaban ejecutadas al 90%, sufrieron un parón que duró hasta junio de 2024, cuando se inició la última fase, que se dio por concluida a finales de 2025. Los trabajos de esta última fase han sido financiados en un 20% por el Consistorio peñarriblense y en un 80% por la Administración autonómica.

El edificio tiene un nivel de protección integral en el PGOU y está catalogado como edificio singular en el Inventario de Edificios y Espacios Públicos de Interés Arquitectónico de Propiedad Municipal de la Junta de Andalucía.