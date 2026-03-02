El alcalde de Encinas Reales investiga presuntas irregularidades en contrataciones de la empresa municipal Encisocial

El alcalde de Encinas Reales, Gabriel Prieto, ha encargado una investigación interna a raíz de una serie de contrataciones presuntamente irregulares en una empresa pública de municipio, como ha adelantado SER Andalucía Centro y confirmado Diario CÓRDOBA. Presuntas irregularidades que han derivado en la dimisión de su primer teniente de alcalde y un posible cese de otro edil de su equipo de gobierno. En concreto, se investiga, según ha explicado el propio edil a este periódico, si dos concejales de su equipo de gobierno, del Partido Popular, han usado sus cargos para contratar a sus parejas.

Solo unas semanas después de que Gabriel Prieto renunciase a su liberación tras ser contratado por una multinacional (sigue como alcalde pero solo al frente de algunas áreas), se ha generado un intenso revuelo en la localidad por una presunta red de clientelismo en la que estarían implicados el primer teniente de alcalde y el concejal de Juventud, así como miembros del grupo socialista en la oposición, a su vez familiares directos.

El foco del escándalo se sitúa en Encisocial, SL, la empresa municipal dedicada a la Ayuda a Domicilio, residencias y educación, creada a principios de este año y presidida por el propio alcalde.

El alcalde ha señalado a este periódico que él no estaba al corriente de estos contratos, pues al no estar presente y no haberse celebrado aún consejos carecía de la información que ahora está solicitando para esclarecer bien los hechos.

La investigación abierta

El alcalde ha explicado que lo que se investiga es si el primer teniente de alcalde, Francisco Ramírez, podría haberse aprovechado de sus facultades en el área de Personal para contratar a su esposa como administrativa en la citada empresa.

A esta supuesta irregularidad, continúa explicando el alcalde, se sumaría la presuntamente cometida por el concejal Antonio Jesús Tejero, quien habría facilitado la contratación de su pareja sentimental como personal de limpieza.

Según el alcalde, todo apunta a que puede deberse a una "estructura de encubrimiento y presiones directas", en las que podrían estar implicados los concejales y hermanos Antonio Jesús y José Luis Tejero, y también podría estar implicada en esta trama la concejala socialista Cristina Ramírez, a su vez sobrina de Francisco Ramírez, el primer teniente de alcalde.

Prieto se ha comprometido a esclarecer todo lo sucedido en las próximas horas y afirma que "esta dinámica no es nueva, sino que es una herencia del mandato anterior bajo el gobierno del socialista González Barco". En ese sentido, el alcalde señala directamente a la actual portavoz del PSOE y exdelegada de Personal, María Dolores Campos, "como facilitadora de estas prácticas en el pasado".

«Creo y respeto firmemente el código ético del Partido Popular y lo haremos valer para despejar la sombra de cualquier duda, y es el momento de investigar todas las irregularidades cometidas», ha dicho el regidor, quien ha aclarado que continúa recabando información, como presidente de la sociedad Encisocial, SL, y como alcalde.

Relación laboral cancelada

Según ha podido saber este periódico de fuentes populares, la relación laboral en la empresa de una de las personas contratadas ya ha sido cancelada y se ha abierto una investigación interna al margen dentro del partido. “Aquí no hay cabida para este tipo de comportamientos, hemos reaccionado de inmediato cuando hemos tenido conocimiento de los hechos y se va a aplicar el código interno del partido a los que sean afiliados”, han añadido.