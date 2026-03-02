El agua sigue saliendo del suelo de la aldea de El Higueral: "La solución es a largo plazo"

El agua sigue saliendo desde el suelo de la aldea de El Higueral, en el término municipal de Iznájar, desde que aflorara un antiguo manantial el pasado día 12 de febrero. El acuífero del subsuelo está a rebosar y el agua sale por donde puede.

El alcalde de Iznájar, Lope Ruiz, ha manifestado que "el agua ha disminuido en algunos sitios, pero sigue saliendo en otras casas y por algunas calles también sigue saliendo el agua". En un principio, se vieron afectadas unas siete u ocho viviendas de un núcleo rural en el que viven en torno a 200 personas. La situación no ha llegado al extremo de Grazalema, aunque es similar por las condiciones del terreno, según confirmó en su día el Ayuntamiento de Iznájar.

La solución no parece sencilla

Los técnicos del Ayuntamiento, la Diputación Provincial de Córdoba y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir estuvieron la semana pasada en El Higueral para analizar la situación en un primer informe. La solución definitiva para esta pequeña aldea no parece sencilla y además hay que esperar en primer lugar a que el nivel freático baje por sí solo.

Lope Ruiz apunta que "la solución tendrá que ser a largo plazo, con un estudio geotécnico para ver qué posibilidades hay". No obstante, "todos los técnicos coinciden" al señalar que "seguramente haya una bolsa de agua que ha empezado a rebosar. Hay que esperar a que baje el nivel y cuando eso ocurra se acabará el problema momentáneamente si no hay lluvias intensas. Luego se verá si se puede bombear el agua", en palabras del regidor.