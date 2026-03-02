Abre en Palma del Río la primera de las dos oficinas de atención a afectados por el temporal en la provincia de Córdoba

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López Losilla, ha informado en Palma del Río este lunes de la puesta en funcionamiento de la oficina comarcal creada para ayudar en los trámites para recibir las ayudas por las últimas inundaciones. Acompañada por la alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, ambas dirigentes han coincidido en que "hoy es un día donde la ciudad y la comarca están de enhorabuena" por la colaboración entre administraciones.

"Queremos acercar todo lo posible la Administración al ciudadano", ha anunciado la subdelegada, que también ha avanzado que se pondrá una oficina itinerante que estará "prácticamente todos los días en distintos municipios que se han visto afectados por las borrascas" para también recoger las dudas y solicitudes de los ciudadanos. López Losilla ha resaltado que quieren que las ayudas lleguen "con la mayor agilidad posible" para dar respuesta rápida a una "situación extraordinaria".

Ayudas personales, por domicilio y para agricultores

Por ser "una de las zonas más afectadas" por el temporal, se ha decidido que Palma del Río cuente con esta oficina donde se podrán solicitar los 150 euros por persona y día desalojados, ayudas para los domicilios afectados de hasta 60.000 euros o ayudas para agricultores, para los que hay previstos más de 2.800 millones de euros. Todas las ayudas se van a poder tramitar desde esta oficina. “Además, las oficinas de Correos van a actuar como oficina integral” dando también asesoramiento al ciudadano.

La subdelegada ha recordado que son casi 7.200 millones de euros los que se ponen a disposición de los afectados, aunque "son partidas ampliables", ha comentado. "El Gobierno de España está dispuesto a ampliar esas partidas" si fuera necesario, según le han transmitido a la representante gubernamental.

La alcaldesa de Palma del Río ha recordado que de esta oficina se va a beneficiar "toda una comarca" y que estará abierta en horario de mañana para todo el que lo necesite ofreciendo un "servicio público que llevan mucho tiempo demandando los propios concejales de este ayuntamiento" tras el tren de borrascas. Esteo ha expresado que "Palma del Río ha sido muy afectada" por el temporal y valora los daños municipales en más de 1,6 millones de euros.

De 8 a 3 en la primera planta del ayuntamiento

"Como ayuntamiento vamos a estar aquí no solamente para acogernos a las ayudas que vengan del Gobierno, sino a ayudas que vengan de cualquier administración, como la Junta de Andalucía o la Diputación", ha comentado la alcaldesa. En esta nueva fase de recuperación ambas administraciones quieren seguir colaborando para estar a la altura de las demandas de los ciudadanos.

La oficina se ha habilitado en la primera planta del ayuntamiento y estará abierta al público de 8 de la mañana a 3 de la tarde.