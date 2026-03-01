La ofensiva iraní en Dubái sorprende a un grupo de viajeros de Montilla

Un grupo de vecinos y vecinas de Montilla se vio sorprendido este sábado por el ataque lanzado por Irán contra varios países de Oriente Medio —entre ellos, Emiratos Árabes Unidos—, mientras se encontraban en Dubái disfrutando de un viaje organizado por una agencia montillana.

Irán respondió ayer con ataques a lo largo de Medio Oriente a los bombardeos de EEUU e Israel de las últimas horas en su territorio, en los que murió el líder supremo Alí Jamenei. El gobierno iraní comenzó la jornada prometiendo una “respuesta aplastante”, al tiempo que señaló que las agresiones ocurrieron “una vez más durante las negociaciones” con Washington por su programa nuclear.

Varios territorios atacados

Entre los territorios que han sido objeto de estas agresiones se encuentran Qatar, Bahréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Jordania e Irak, además de Israel. Precisamente, en Dubái, una de las principales ciudades de Emiratos Árabes Unidos, conocida por su arquitectura ultramoderna y su intensa actividad turística, se encontraba una expedición de vecinos y vecinas de Montilla, organizada por Marathon Viajes, una conocida agencia dirigida por el emprendedor montillano Francisco García Tejada, que el próximo 10 de marzo cumplirá quince años de trayectoria.

El viaje había comenzado el pasado 22 de febrero, con el objetivo de descubrir los tesoros de Abu Dhabi y Dubái. El pasado lunes, 23 de febrero, el grupo inició su recorrido por Abu Dhabi, que cuenta con 17 millones de habitantes, de los cuales ocho son población autóctona y nueve, población residente. La expedición conoció su principal atractivo turístico: la Gran Mezquita del jeque Zayed, con sus espectaculares lámparas de cristal de Swarovski.

Grupo de montillanos en su viaje a Dubai. / Marathon Viajes

Posteriormente, el martes 24 de febrero, el grupo se trasladó a Dubái tras despedirse de Abu Dhabi, después de haber visitado el Hertage Village, que muestra detalles de la historia de cómo el pueblo nómada vivía en el desierto a su adaptación a la vida urbana en 1971.

Tras producirse los ataques del pasado sábado, la agencia de viajes informó de la situación del grupo a través de sus redes sociales y transmitió un mensaje dirigido a familiares y allegados. La agencia confirmó que “todo nuestro grupo se encuentra bien en nuestro hotel”, al tiempo que explicó que “estamos siguiendo de cerca las noticias sobre los incidentes en Oriente Medio y en contacto estrecho con nuestros operadores turísticos y con la Embajada de España”.

"Estamos todos bien: estamos en el hotel, sin salir, tal y como se nos ha indicado", confirmó este domingo a CÓRDOBA uno de los integrantes de la expedición, Álvaro Delgado Osuna, un joven montillano de 34 años que asegura que "hay momentos, sobre todo anoche y esta mañana, que hubo bastante tensión por las explosiones que se escuchaban a lo lejos y por las vibraciones que sentíamos en el hotel pero, gracias a Dios, todos estamos bien y por nuestra zona no hay daños".

Asimismo, la agencia quiso tranquilizar a su entorno con “un mensaje de calma a familiares y amigos”. De este modo, la expedición montillana permanece en Dubái a la espera de novedades, tras haber sido sorprendida por una escalada militar que ha afectado a distintos países de Oriente Medio y que ha coincidido con su estancia en Emiratos Árabes Unidos. El viaje de vuelta estaba programado para hoy —a las 13:45 de la tarde estaba previsto el aterrizaje en el Aeropuerto de Málaga— pero, por el momento, el espacio aéreo está totalmente cerrado y no se sabe cuándo lo volveran a abrir.