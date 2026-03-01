La Junta destinará 1,8 millones a la rehabilitación de 90 viviendas sociales de alquiler en Puente Genil

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), ha recibido dos ofertas de empresas interesadas en acometer las obras de rehabilitación de 90 viviendas sociales, en régimen de alquiler, de la barriada Francisco de Quevedo de Puente Genil.

Tal y como ha informado el Gobierno andaluz en una nota, la actuación, que se licitó por cerca de 1,8 millones de euros (1.792.583), se llevará a cabo en los bloques número uno, dos, tres, cuatro, seis, ocho, diez y doce de la avenida de la Guardia Civil y la calle Fray Luis de León, y cuenta con un plazo estimado de diez meses de ejecución una vez se adjudiquen el contrato.

Por su parte, la consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha subrayado las mejoras que va a suponer esta rehabilitación para la barriada Francisco de Quevedo, "cuyos edificios presentaban un estado de deterioro, generado por el paso del tiempo y la falta de inversión pública". Díaz ha añadido que "el Gobierno de Juanma Moreno está trabajando para hacer frente a las necesidades de estas áreas urbanas desfavorecidas y para que estas familias dispongan de hogares más confortables y sostenibles".

La rehabilitación de este grupo de viviendas sociales de Puente Genil está considerada una "operación de importancia estratégica" para mejorar el estado de estos edificios, sus condiciones de accesibilidad y su calidad ambiental. Las obras estarán financiadas por la Junta con cargo al Programa Feder Andalucía 2021-2027, destinado a la renovación, rehabilitación y regeneración de áreas urbanas integradas en la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (Eracis).

Mejora de la eficiencia

Asimismo, el proyecto de obra contempla diferentes intervenciones en los elementos constructivos de las fachadas, con la implantación de un sistema de aislamiento térmico exterior (SATE). También está programada la mejora de las cubiertas inclinadas, donde se procederá a su limpieza y a la sustitución de tejas en mal estado, incorporando también en esta zona un sistema de aislamiento térmico para optimizar el consumo energético de las viviendas. La intervención de la cubierta incluye además la renovación de canalones y bajantes pluviales.

A través de esta actuación, se procederá a la sustitución de las trampillas que dan acceso a las cubiertas y de las claraboyas traslúcidas ubicadas de los edificios. Se reemplazarán las carpinterías existentes por otras nuevas de aluminio con rotura de puente térmico y vidrio doble y se renovará la red de saneamiento horizontal en los bajos de los edificios, incluyendo la limpieza de las cámaras o forjados sanitarios.

Según la Administración autonómica, para las zonas comunes, está prevista la instalación de un nuevo sistema de iluminación, con luminarias con tecnología LED y célula de control de presencia, y se procederá a la pintura integral de todos los portales.

Mayor accesibilidad

Por otra parte, se acometerán diversas mejoras de la zona de escaleras, donde se repondrán todos los elementos deteriorados, tales como peldaños, solados o barandillas, y se repararán o sustituirán los mecanismos eléctricos, la instalación de porteros automáticos, las puertas de acceso a los portales, la instalación de extintores y el sistema de luces de emergencia.

Además, para garantizar la accesibilidad a las viviendas, sobre todo para las personas con movilidad reducida, se instalarán rampas y otros elementos que facilitarán el acceso de forma autónoma y segura. Los espacios libres se someterán también a reparaciones, con la incorporación de nuevos pavimentos y mobiliario urbano, habilitando la zona como estancia de descanso y sombra para la convivencia vecinal.