Córdoba tiene 25 pueblos sin presencia de la Policía Local

La provincia de Córdoba cuenta en la actualidad con un total de 926 policías locales acreditados en los municipios donde este cuerpo tiene presencia, de acuerdo con los datos oficiales de la Junta de Andalucía a los que ha tenido acceso este periódico.

La Policía Local es el segundo cuerpo de seguridad más numeroso, solo por detrás de la Guardia Civil, que también tiene presencia en toda la provincia y que cuenta con algo más de 1.100 agentes de acuerdo con los datos de la Asociación Unificada de la Guardia Civil. Ahora bien, los agentes de Policía Local no están presentes en todos los municipios y cada vez son más los pueblos, especialmente los más pequeños, que prescinden de esta fuerza de seguridad.

Hace justo una década había en Córdoba 17 localidades que carecían de agentes propios para la vigilancia. En 2026 ya son 25 los municipios en esa situación, que permiten las sucesivas leyes que amparan y ordenan el funcionamiento de las policías locales. La norma actualmente en vigor data de 2023 y autoriza a los municipios de menos de 5.000 habitantes a prescindir de la Policía Local. Hay municipios que así lo han hecho y otros que no.

La normativa actual permite que las localidades de menos de 5.000 habitantes prescindan del cuerpo

Entre quienes sí tienen funcionarios propios para la seguridad, el panorama también es muy diferente, ya que la ratio entre agentes y población atendida varía en cada municipio. En ello influye la disponibilidad presupuestaria, las condiciones de cada localidad y las decisiones políticas.

En relación a su población, Hornachuelos está a la cabeza de la provincia, con nueve agentes para vigilar a 4.400 vecinos. Es la única localidad que tiene más de dos policías propios por cada 1.000 almas; o dicho de otro modo, cada uniformado tiene de media a su cargo a 487 personas.

La Federación Española de Municipios recomienda tener al menos 1,5 policías locales por cada 1.000 personas, o un agente para cada 667 vecinos; la UE sube aún más la exigencia hasta 1,8 agentes por cada millar de residentes. Además de Hornachuelos, solo otras 11 localidades cumplen con la sugerencia de la FEMP. La capital cordobesa, por ejemplo, se queda muy lejos de lo recomendado, ya que sus 377 agentes solo ofrecen una ratio de 1,1 policías por cada 1.000 habitantes.

En el listado de los municipios con más presencia de municipales en función de su tamaño hay pueblos grandes, medianos y pequeños. Lucena está en ese ranking, con 72 agentes en nómina y una ratio superior a 1,6 para cada 1.000 censados. También aparecen Espejo (1,9 con 6 policías), Montalbán (1,8 y 8 agentes) o Espiel (1,7 y 4 uniformados).

Número de policías locales por municipios en la provincia de Córdoba. / CÓRDOBA

[Pulse aquí para ver el gráfico ampliado]

En términos absolutos los municipios grandes son, por lógica, quienes tienen más capacidad para contratar policías y disponen de plantillas más amplias. A Córdoba y Lucena les siguen Puente Genil (41 policías), Palma del Río (33), Priego de Córdoba, Cabra y Montilla (todos con 29). Hay incluso pueblos que tienen un solo municipal para cubrir sus necesidades y realizar los turnos. Son Obejo y San Sebastián de los Ballesteros.

Pueblos sin agentes

Peor están los pueblos sin cuerpo de Policía Local. Son, de acuerdo con los datos oficiales de la Junta de Andalucía, los siguientes: Valenzuela, Valsequillo, La Victoria, Villaharta, Añora, Villanueva del Duque, Villanueva del Rey, Villaralto, Almedinilla, Torrecampo, Cardeña, Santa Eufemia, Carcabuey, El Guijo, Conquista, Encinas Reales, Fuente Carreteros, Pedroche, Fuente La Lancha, Fuente Tójar, La Granjuela, Guadalcázar, Monturque, La Guijarrosa y Zuheros.

Si se trasladan los datos de las policías locales a un mapa, se aprecia cómo son las zonas rurales del norte las que peor se encuentran. El Valle del Guadiato y el área occidental de Los Pedroches tienen el mayor número de pueblos sin este cuerpo de seguridad, algunos con términos municipales muy extensos. En la parte meridional de la provincia, por el contrario, todos los pueblos que carecen de municipales son pequeños tanto en población como en extensión.