Sucesos
Un conductor se enfrenta a penas de prisión tras abandonar a una motorista herida en Priego de Córdoba
La víctima del accidente fue hallada herida y tumbada en la calzada, tras el impacto de un vehículo que se dio a la fuga
La Guardia Civil ha detenido al conductor responsable de un siniestro vial en Priego de Córdoba que, tras colisionar por alcance contra una motocicleta, abandonó el lugar sin prestar auxilio a la víctima. El acusado se enfrenta a posibles penas de prisión de seis meses a cuatro años, así como a la prohibición de conducir de uno a cuatro años, ha informado el Instituto Armado en una nota de prensa.
La investigación se inició a raíz de un accidente ocurrido el pasado 15 de febrero de 2026 en el término municipal de Priego de Córdoba, después de que varias personas alertaran a los servicios de emergencia al encontrar a la conductora de la moto accidentada, herida y tumbada en la calzada.
Según las primeras pesquisas de los agentes del Subsector de Tráfico de Córdoba, se pudo determinar que el siniestro vial había consistido en el alcance a una motocicleta por parte de un vehículo sin identificar que circulaba en la misma dirección. A partir del estudio y análisis de los restos localizados en el lugar —correspondientes al vehículo causante—, los agentes pudieron determinar su marca, modelo y color, lo que permitió la identificación del coche y del conductor.
Una vez localizado, el hombre fue detenido como presunto autor de los supuestos delitos de abandono del lugar del accidente y de lesiones por imprudencia, recigidos en los artículos 382, 147.1 y 149 del Código Penal, como recuerda la nota de prensa de la Guardia Civil.
El arrestado fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial y, aunque las causas y consecuencias definitivas del siniestro están por determinar, se enfrenta a posibles penas de prisión de seis meses a cuatro años, así como a la prohibición de conducir de uno a cuatro años.
Omisión del deber de socorro
En el comunicado, la Guardia Civil recuerda que la omisión del deber de socorrer a una persona desamparada y en peligro manifiesto y grave puede conllevar una multa de tres a doce meses cuando es posible ayudar sin riesgo propio ni para terceros. Esta obligación, añade el Instituto Armado, afecta tanto al conductor implicado como a cualquier testigo del accidente, quienes deben detenerse en un lugar seguro, avisar al 112, proteger la zona y esperar a los servicios de emergencia.
