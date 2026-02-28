Un Teatro Liceo abarrotado en el Día de Andalucía reconoce a Lourdes Luque y a la Coral de Baena

El Día de Andalucía arrancó en la noche del viernes en Baena con un emotivo acto institucional celebrado en el Teatro Liceo, que registró un lleno absoluto para la entrega de la Bandera de Andalucía. La gala distinguió este año a la periodista Lourdes del Luque y a la Coral de Baena, dos trayectorias diferentes unidas por el mismo sentimiento andaluz.

"Un abrazo de mi pueblo"

El presentador abrió la ceremonia subrayando que “esta noche distinguimos a quienes han sabido honrar este origen”, destacando que cultura y comunicación, música y palabra, armonía y voz, representan dos formas complementarias de proyectar el nombre de Baena más allá de sus fronteras. La primera de las distinciones recayó en la periodista Lourdes Luque, profesional con una sólida trayectoria en cadenas de ámbito nacional en Sevilla, resaltando su compromiso con el rigor informativo y el servicio público, así como su defensa de un periodismo “que escucha, contrasta y contextualiza”.

Visiblemente emocionada, Lourdes Luque recibió la Bandera de Andalucía como “un abrazo de mi pueblo en un momento muy especial de mi vida”.

Una de las actividades que se desarrollaron en la tarde del sábado con motivo del 28F en Baena. / J.C. ROLDÁN

40 años de la Coral de Baena

El segundo reconocimiento fue para la Coral de Baena, que cumple 40 años de trayectoria ininterrumpida. La agrupación ha sido embajadora cultural del municipio, llevando su identidad a distintos escenarios y convirtiendo la música en un puente entre generaciones.

La alcaldesa, María Jesús Serrano, cerró el acto poniendo el acento en el significado histórico del 28 de febrero. “Hoy no celebramos solo unos reconocimientos, celebramos el orgullo de ser de Baena, de Córdoba y de Andalucía”, afirmó. Recordó que la autonomía andaluza fue “una conquista del pueblo” y defendió la necesidad de seguir avanzando desde la igualdad de oportunidades. “Cuando uno de los nuestros triunfa, triunfa Baena; y cuando Baena avanza, avanza Andalucía”, concluyó.

Tras la entrega de distinciones, el público disfrutó de la actuación de Manuel Pombo, que puso el broche musical a una noche cargada de emoción.

Noticias relacionadas

Un fin de semana de actividades

La programación continuó este sábado con una jornada festiva y participativa que incluía una salida de senderismo, paseo a caballo, espectáculo ecuestre , actividades deportivas, la tradicional interpretación del himno de Andalucía por parte de la corporación municipal y una nueva actuación musical.