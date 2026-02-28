San Sebastián de los Ballesteros a Teresa: "Encuentres o no a tu madre biológica, este es ya tu pueblo"

Hace tres días que Teresa ya no es la misma. Después de varios meses trabajando con ayuda de su amigo Marco Antonio García para confeccionar el árbol genealógico de su familia biológica con la información recopilada en los archivos del Obispado de Córdoba, decidió que era el momento de visitar San Sebastián de los Ballesteros, el pueblo en el que, según sus indagaciones, todo indica que nació uno de sus progenitores, si no los dos. Aprovechando unos días de permiso en la Universidad, cogió el coche para recorrer los más de 400 kilómetros que separan Madrid de su supuesta tierra biológica, y este jueves hizo parada en Córdoba. "Llevaba años queriendo ver la Mezquita y nunca me había decidido a venir, ¿quién me iba a decir que acabaría viéndola por este motivo?", bromeaba después de recorrer sus arcos de medio punto. Como ya relató este periódico, Teresa nació en Guerendain (Pamplona) en 1974 después de que su madre biológica estuviera alojada en la residencia de monjas Misioneras Jesús, María y José, y entregara a su bebé en adopción tras dar a luz, sin que en su expediente consten los apellidos de su progenitora.

Esa tarde, Teresa tuvo la ocasión de quedar con un pariente lejano al que entregó una prueba de ADN para conocer la proximidad de los lazos. "Me he emocionado mucho porque es la primera persona que conozco de mi familia", explicó sincera, "tenemos tatarabuelos en común, y aunque no sé si somos primos terceros, primos cuartos o qué parentesco nos une exactamente, hasta ahora no había conocido a nadie de mi árbol genealógico". Para alguien que tenga todas las certezas sobre quiénes son sus padres, puede que algo así resulte exagerado, pero basta escucharla hablar mientras desenvuelve los papeles, unidos entre sí a lo largo, con los mil y un nombres investigados hasta el momento anotados en cada rama, para entender la imperiosa necesidad de conocer su identidad que mueve a Teresa.

Teresa con su amigo Marco Antonio García, que la está ayudando a desenmarañar el puzzle. / CÓRDOBA

"No tengo palabras para agradecer cómo me han recibido"

Salió de casa con la esperanza de encontrar algún hilo nuevo del que tirar, después de haber contactado con el alcalde de San Sebastián de los Ballesteros, Javier Maestre, que la animó a conocer el municipio y a hablar con los vecinos. "No tengo palabras para agradecer a todo el pueblo cómo me han recibido, su hospitalidad, su cariño, la gente de aquí me tiene flipada", confesaba Teresa con la voz entrecortada, horas antes de partir de vuelta a casa. "Me han tratado como si me conocieran de toda la vida y he podido entregar a varias personas las pruebas que me ayudarán a seguir descartando ramas del árbol para llegar hasta alguno de mis progenitores. Solo puedo dar las gracias". Según su testimonio, lo más bonito que le dijeron fue: "Desde ahora, encuentres o no a tu madre, este es ya tu pueblo".

"Teresa ya sabe que forma parte de una historia singular"

El alcalde del municipio, Javier Maestre, ha asegurado que ha sido un placer acompañar a Teresa estos días en los que "ha visitado nuestro pueblo en busca de sus orígenes biológicos". Asegura que tanto el Ayuntamiento como sus vecinos han querido transmitirle "la cercanía, la hospitalidad y el cariño con los que recibimos siempre a quienes nos visitan". Además, ha explicado que "muchas personas han querido colaborar aportando recuerdos, conocimientos y testimonios para ayudarla en esta búsqueda tan personal y emocionante" y la han animado a volver con más tiempo para participar en las fiestas y tradiciones del pueblo y conocerlo con más calma. Más allá del resultado final, está convencido de que "Teresa ya sabe que forma parte de una historia singular, la de los pueblos de las Nuevas Poblaciones de Andalucía y Sierra Morena, un legado histórico que sigue vivo gracias a sus gentes y sus tradiciones".

Como suele ocurrir en estos casos, hay quienes ya han encontrado parecidos razonables. "Mucha gente me ha dicho que me parezco mucho a alguien que ya no vive aquí", ha explicado. "Pero una pariente suya va a hacerse las pruebas, así que ya veremos qué pasa", confesaba con incertidumbre. "Las pruebas tardan entre cinco y seis semanas desde que se envían hasta que vuelven, así que ahora solo cabe tener paciencia y esperar".

"Solo quiero conocer la verdad sobre mí misma"

Incapaz de asimilar todo lo que ha vivido en tan solo tres días, insiste en dejar claras sus intenciones. "Quiero que se entienda bien que, si he hecho pública mi búsqueda, es porque había llegado a un callejón sin salida, desde donde no podía avanzar más. Pero siempre voy a respetar el deseo de mi madre o de mi padre, si ellos quieren conocerme o revelarme su historia sin que nadie más lo sepa, permanecerán en el anonimato. Lo único que me mueve en esta búsqueda es conocer la verdad sobre mí misma".