Nueve reconocimientos en Palma del Río: medallas, Hijo Predilecto e Hijo Adoptivo en el acto institucional del 28 de febrero

La corporación municipal del Ayuntamiento de Palma del Río ha entregado este 28 de febrero, Día de Andalucía, las medallas de la ciudad y títulos de hijo predilecto e hijo adoptivo a nueve personas y entidades reconocidas. El acto ha estado presidido por la alcaldesa de la ciudad, Matilde Esteo, acompañada de los portavoces de los grupos del PP, Antonio Martín y del PSOE, Carlos Muñoz.

Reconocimientos

La corporación ha distinguido con la medalla de la ciudad a la Protectora de Animales Palma del Río por ser impulsora de iniciativas pioneras como implantar el método CER (Captura, Esterilización y Retorno) para el control de colonias felinas y tener un modelo de cooperación ciudadana. Sabrina Villegas, presidenta de la asociación, ha agradecido la distinción otorgada acordándose de todas las alimentadoras y personas que colaboran con esta entidad. El Atlético Palma del Río también ha sido reconocido con una medalla por su trayectoria histórica, por su aportación al deporte base y por proyectar el nombre de Palma fuera de la ciudad. Pedro Pablo González, presidente del club se ha acordado de históricos del club como Antonio Girado y Rafa Campos y ha recomendado que “disfruten de este momento” que vive el club. En el ámbito empresarial, la empresa textil Mardy, que alcanzó éxito internacional y cerró sus puertas hace años, ha sido reconocida también con una medalla de la ciudad. José Sánchez Díaz, uno de los gerentes de la empresa, ha querido recordar que siempre estuvieron a la vanguardia e incluso fueron los primeros en cuidar a los trabajadores instalando aire acondicionado en su fábrica textil.

La alcaldesa de Palma del Río, junto a los distinguidos. / J. MUÑOZ

Entre las personas distinguidas con la medalla de la ciudad encontramos a la maestra, Francisca Velasco, Curra, como todos la llaman y que ha formado parte del aprendizaje de muchos pequeños en la escuela infantil municipal y a los que llama “hijos” y lleva en su corazón “como una madre”, según indicó en su discurso. También ha recibido medalla Federico Losada “El Primo”, que regenta la Peña Flamenca La Soleá y ha regalado a todos un fandango en el que indicaba que no había podido dormir. La lingüista, investigadora y profesora universitaria María del Carmen Caro ha recibido la medalla de la ciudad por su compromiso con la literatura y la lengua lituana y española porque ejerce en la Universidad de Vilnius, en Lituania. El cardiólogo palmeño Juan Carlos Castillo Domínguez ha recibido la distinción por su trayectoria médica, por su aportación a la atención sanitaria y por su vocación docente e investigadora.

Hijo adoptivo y predilecto

Con el título de Hijo Adoptivo de Palma del Río se ha distinguido a Juan Toscano, médico de familia durante años en la ciudad que también supo implicarse en el terreno de la medicina deportiva en los clubes de la ciudad. Por último, el título de Hijo Predilecto de Palma del Río se ha entregado, a título póstumo, a Eugenio Valle Carrasco, alma del grupo Azahares, creador de muchos grupos en la ciudad y un gran amante de la música y de su municipio.

La alcaldesa de Palma del Río ha querido dar la enhorabuena a todos y cada uno de los homenajeados en su discurso. Esteo ha declarado sentirse “orgullosa de ser andaluza” y de ser de la tierra de Lorca y Machado, orgullosa de quienes han escrito la historia, de la música andaluza “que se siente en la piel” y de aquellos que impulsaron oficios antiguos que hoy siguen vivos gracias a la artesanía.

Noticias relacionadas

En el acto han participado los maestros de la Escuela Municipal de Música Maestro Morales y la Asociación Cultural Tuna Palmeña, ésta última cantando el himno de Andalucía. También se ha guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz.