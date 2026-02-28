Muestran el despiece del cerdo ibérico en la Fiesta de la Matanza de Villanueva de Córdoba

Villanueva de Córdoba cuenta con una destacada industria cárnica, relacionada con el sector del ibérico y también con una larga tradición en la realización de matanzas, con las que se llenaba la despensa familiar para todo el año. Este ritual se mostró este sábado en la Fiesta de la Matanza y de la Artesanía Popular que se celebró, en su vigésimo primera edición, en la caseta municipal de Villanueva de Córdoba.

Tras una ruta por la dehesa y los actos del Día de Andalucía, se encendió una gran candela y comenzó el despiece de un cerdo 100% ibérico de bellota que pesaba 15 arrobas -unos 160 kilos- y que previamente fue sacrificado.

El ritual de la matanza del cerdo ibérico en Villanueva del Duque / Rafa Sánchez

Con las explicaciones de Antonio Escribano se fueron extrayendo las distintas piezas por parte de los maestros matanceros Miguel Ángel Pozo y Antonio Moreno. Entre ellas cintas de lomo, secreto, pluma, solomillo, presa, carrillada, lagartos, costillas, chuletas y, por supuesto, los jamones y paletas de las extremidades del animal.

Por su parte, las mujeres se encargaron de aliñar las carnes y de realizar los embutidos de morcilla jarota, morcilla de sangre, chorizo y salchichón, para lo que contaron con la colaboración de niños. Los asistentes al evento seguían con atención todo el proceso junto a personas llegadas desde distintas provincias españolas.

Mujeres encajeras de Villanueva realizando una exhibición. / Rafa Sánchez

Menú matancero

La jornada reunió a una multitud de personas que también contaban con venta de productos agroalimentarios y demostraciones artesanales. Al mediodía llegó el momento de degustar los platos matanceros como el molondrosco o la parrillada de ibéricos, ofrecidos por cinco restaurantes.

Y también se pudo disfrutar de habichuelas con orejillas, elaboradas por la asociación de mujeres Nuevo Amanecer y también tortillas de San José, ofrecidas por el Centro de Participación Activa.

Además, en el acto institucional se otorgó la distinción de Matancera Mayor 2026 a Catalina Coleto Muñoz. Esta jarota lleva más de 35 años trabajando en distintas industrias cárnicas de la localidad y señalaba que «lo que más me gusta es hacer embutido, pero también atender al público». Ayer ayudó a las mujeres con las carnes y estuvo acompañada de su familia para recoger el reconocimiento. También agradeció el reconocimiento del Ayuntamiento, algo «que no me esperaba», confesó.

Miguel Ángel Pozo y Antonio Moreno realizaron el despiece con las explicaciones de Antonio Escribano. / Rafa Sánchez

El alcalde, Isaac Reyes, destacó el éxito de la jornada «y el interés que suscita porque mostramos nuestras tradiciones y la importancia de nuestro sector cárnico en un día cargado de actividades».

Durante la Fiesta de la Matanza se realizaron distintas actuaciones musicales, visitas guiadas también a la torre parroquial, paseos a caballo y se llevó a cabo el sorteo de Tu matanza en casa.