Acto de homenaje

Montilla rotula el estadio municipal con el nombre de Miguel Navarro

Abonado número 1 del Montilla Club de Fútbol y fundador del Club Deportivo Apedem, falleció a finales de 2023 a los 73 años de edad

Rafael Llamas, junto a la viuda, hijos y nueras de Miguel Navarro.

Rafael Llamas, junto a la viuda, hijos y nueras de Miguel Navarro. / José Antonio Aguilar

Juan Pablo Bellido

Juan Pablo Bellido

Montilla

El Ayuntamiento de Montilla rotuló este sábado el estadio municipal de fútbol con el nombre de Miguel Navarro Polonio, en un acto celebrado como culminación de una jornada marcada por el deporte, la música y los actos institucionales con motivo del Día de Andalucía.

La designación oficial del recinto deportivo puso el broche de oro a una jornada de convivencia que comenzó varias horas antes en el propio estadio, donde se disputaron encuentros de fútbol base protagonizados por los equipos del Montilla Club de Fútbol y del Club Deportivo Apedem.

Una figura clave en la historia del fútbol montillano

Sobre el césped, los más jóvenes fueron los primeros en rendir homenaje, de manera simbólica, a quien fuera uno de los nombres más estrechamente vinculados a la historia del fútbol montillano, que falleció repentinamente a finales de 2023 a los 73 años de edad.

A continuación, antiguos jugadores de ambos clubes lucieron unas camisetas conmemorativas para disputar un encuentro de veteranos que sirvió como antesala directa del acto central. De este modo, el partido reunió a varias generaciones que compartieron etapas deportivas y vivencias en torno a la figura de Miguel Navarro Polonio, quien fue abonado número 1 del Montilla Club de Fútbol desde 1975 y fundador del Club Deportivo Apedem, entidad en la que llegó a ocupar la presidencia entre 1994 y 1998.

Noticias relacionadas

De este modo, tras la conclusión del encuentro, el estadio municipal de fútbol pasó a denominarse oficialmente Estadio Municipal «Miguel Navarro Polonio», en cumplimiento de la decisión anunciada por el Ayuntamiento de Montilla el 28 de febrero de 2024, coincidiendo con el acto institucional del quincuagésimo aniversario del Montilla Club de Fútbol. Aquel anuncio supuso el inicio de un proceso que culminó con la rotulación del recinto deportivo, un acto que contó sobre el césped con la presencia de su viuda, Lola Márquez Galindo, sus hijos —José María, Miguel y Eduardo—, sus nueras y sus nietos, además de infinidad de amigos y representantes de la Corporación municipal.

