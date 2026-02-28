Reconocimiento
Lucena reconoce "valores esenciales" de Andalucía en la entrega de siete banderas por el 28F
Jacinto Astorga, Gestoría Aras, Casa Rueda, Ezequiel Sánchez, la Cofradía del Silencio, Lucena Acoge y la asociación Mírame recibieron la distinción en la Plaza Nueva
La divulgación y reivindicación de la cultura andaluza extendió y reforzó la programación por el 28F en Lucena. Un pasacalles de la Banda de Música inauguró la jornada festival, presida por un espléndido sol, y el acto institucional empezaba a las 11:30 horas en la Plaza de Andalucía.
Reconocimiento del Ayuntamiento
Nuevamente, el Ayuntamiento entregó siete Banderas de Andalucía a colectivos, entidades y personas que encarnan “esa realidad plural y comprometida” de la comunidad autónoma, manifestaba el alcalde, Aurelio Fernández. En su opinión, ostentan “trayectorias que representan valores esenciales para nuestra convivencia” y, además, los homenajeados acrisolan “constancia, responsabilidad y compromiso sostenido en el tiempo”.
En la esfera empresarial, el Ayuntamiento ha distinguido a Jacinto Astorga, fundador del Grupo La Manzana de Adán; igualmente, recibía un tributo Gestoría Aras, al cumplir 75 años de trayectoria profesional. El Consistorio también reconocía a la sociedad familiar Casa Rueda, instituida a principios de siglo, con más de 120 años de andadura. El listado de homenajeados se completaba con el deportista local Ezequiel Sánchez, reciente ganador europeo en la categoría de K1 profesional; la Cofradía del Silencio, por su misión caritativa, social y religiosa; la oenegé Lucena Acoge, volcada en la protección, integración social y asesoramiento de los migrantes; y, por último, la Asociación de Acogida, Colaboración y Adopción de Córdoba, Mírame.
Donantes
De igual manera, el Ayuntamiento otorgaba un diploma a quienes han superado las cien donaciones de sangre. Esta convocatoria oficial finalizaba con el izado de la bandera de Andalucía y la interpretación del himno. La jornada proseguía en la Plaza Nueva, con el concierto de Laura Gallego, ganadora de la segunda edición del concurso televisivo ‘Se llama Copla’, entre un público multitudinario y entregado a los temas de arraigo andaluz y estilo propio, desde la copla al flamenco, de la cantante jerezana.
En el mismo escenario de la Plaza Nueva, a partir de las 16:00 horas, actuaba el grupo de versiones flamenco-pop Los Cotes.
Entretanto, la Plaza de Archidona, también en el centro urbano, albergó propuestas dirigidas al público infantil, basadas en juegos tradicionales y talleres infantiles vinculados a la gastronomía, la cultura y las tradiciones andaluzas, mediante iniciativas participativas de cocina, talleres de hierbas aromáticas, mosaico andalusí y pintacaras.
