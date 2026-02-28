Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Encuesta electoralAtaque a IránRobos en el CentroMedallas de AndalucíaObras paralizadasHabla andaluzaSan Sebastián de los BallesterosCastillosOlivosGuía senderismo
instagramlinkedin

Reconocimiento

Lucena reconoce "valores esenciales" de Andalucía en la entrega de siete banderas por el 28F

Jacinto Astorga, Gestoría Aras, Casa Rueda, Ezequiel Sánchez, la Cofradía del Silencio, Lucena Acoge y la asociación Mírame recibieron la distinción en la Plaza Nueva

Lucena entregó siete banderas de Andalucía a entidades y personas destacadas con motivo del 28F.

Lucena entregó siete banderas de Andalucía a entidades y personas destacadas con motivo del 28F. / M. GONZÁLEZ

Manuel González

Manuel González

Lucena

La divulgación y reivindicación de la cultura andaluza extendió y reforzó la programación por el 28F en Lucena. Un pasacalles de la Banda de Música inauguró la jornada festival, presida por un espléndido sol, y el acto institucional empezaba a las 11:30 horas en la Plaza de Andalucía.

Reconocimiento del Ayuntamiento

Nuevamente, el Ayuntamiento entregó siete Banderas de Andalucía a colectivos, entidades y personas que encarnan “esa realidad plural y comprometida” de la comunidad autónoma, manifestaba el alcalde, Aurelio Fernández. En su opinión, ostentan “trayectorias que representan valores esenciales para nuestra convivencia” y, además, los homenajeados acrisolan “constancia, responsabilidad y compromiso sostenido en el tiempo”.

En la esfera empresarial, el Ayuntamiento ha distinguido a Jacinto Astorga, fundador del Grupo La Manzana de Adán; igualmente, recibía un tributo Gestoría Aras, al cumplir 75 años de trayectoria profesional. El Consistorio también reconocía a la sociedad familiar Casa Rueda, instituida a principios de siglo, con más de 120 años de andadura. El listado de homenajeados se completaba con el deportista local Ezequiel Sánchez, reciente ganador europeo en la categoría de K1 profesional; la Cofradía del Silencio, por su misión caritativa, social y religiosa; la oenegé Lucena Acoge, volcada en la protección, integración social y asesoramiento de los migrantes; y, por último, la Asociación de Acogida, Colaboración y Adopción de Córdoba, Mírame.

Donantes

De igual manera, el Ayuntamiento otorgaba un diploma a quienes han superado las cien donaciones de sangre. Esta convocatoria oficial finalizaba con el izado de la bandera de Andalucía y la interpretación del himno. La jornada proseguía en la Plaza Nueva, con el concierto de Laura Gallego, ganadora de la segunda edición del concurso televisivo ‘Se llama Copla’, entre un público multitudinario y entregado a los temas de arraigo andaluz y estilo propio, desde la copla al flamenco, de la cantante jerezana.

En el mismo escenario de la Plaza Nueva, a partir de las 16:00 horas, actuaba el grupo de versiones flamenco-pop Los Cotes.

Noticias relacionadas

Entretanto, la Plaza de Archidona, también en el centro urbano, albergó propuestas dirigidas al público infantil, basadas en juegos tradicionales y talleres infantiles vinculados a la gastronomía, la cultura y las tradiciones andaluzas, mediante iniciativas participativas de cocina, talleres de hierbas aromáticas, mosaico andalusí y pintacaras.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ximénez Iluminación elige Aguilar de la Frontera para su nuevo centro logístico en la A-304
  2. Javier Fernández se proclama en Villanueva de Córdoba nuevo campeón de España cortando jamón
  3. Almodóvar del Río se opone al permiso de investigación para reabrir la mina de Calamón
  4. La aparición de un manantial en una aldea de Iznájar afecta a varias viviendas: 'Ha pasado lo mismo que en Grazalema
  5. Renfe estudiará que paren trenes Avant en la estación de Villanueva de Córdoba
  6. La Junta recibe nueve ofertas de empresas interesadas en la mejora de la carretera que conecta Córdoba y Jaén
  7. La Rambla despide con gratitud a las Hermanas Mercedarias, que dejan el pueblo tras 140 años
  8. Un permiso de investigación minera en Carcabuey desata la oposición de conservacionistas y agricultores de la Subbética

Juanma Moreno, rompe a llorar al evocar el accidente de Adamuz en la gala del Día de Andalucía

Juanma Moreno, rompe a llorar al evocar el accidente de Adamuz en la gala del Día de Andalucía

Lucena reconoce "valores esenciales" de Andalucía en la entrega de siete banderas por el 28F

Lucena reconoce "valores esenciales" de Andalucía en la entrega de siete banderas por el 28F

Detenido el presunto autor del apuñalamiento a un joven de 23 años en El Carpio

San Sebastián de los Ballesteros a Teresa: "Encuentres o no a tu madre biológica, este es ya tu pueblo"

San Sebastián de los Ballesteros a Teresa: "Encuentres o no a tu madre biológica, este es ya tu pueblo"

La Guardia Civil investiga a un vecino de Priego por daños en 29 coches estacionados

La Guardia Civil investiga a un vecino de Priego por daños en 29 coches estacionados

Córdoba celebra el Día de Andalucía con temperaturas primaverales que superarán los 22 grados

Córdoba celebra el Día de Andalucía con temperaturas primaverales que superarán los 22 grados

La Junta paraliza temporalmente la licitación para la ampliación del Complejo Medioambiental de Montalbán

La Junta paraliza temporalmente la licitación para la ampliación del Complejo Medioambiental de Montalbán

Fernán Núñez se une en el dolor por el fallecimiento de Álvaro, un joven muy querido

Tracking Pixel Contents