Herido un joven de 23 años tras ser apuñalado en un pub en El Carpio

Un joven de 23 años ha sido apuñalado la noche de este viernes en un pub en la barriada Duque del Alba, en El Carpio, según han informado a este periódico fuentes del 112.

Según ha explicado Emergencias, el suceso ocurrió alrededor de las 23.40 horas en un pub ubicado en la Avenida Mariana Pineda. Fue a esa hora cuando varias personas llamaron al 112 para alertar de que habían herido a una persona. Poco después , la Policía Local del municipio confirmó que las heridas se habían producido tras un ataque con arma blanca.

El herido fue atendido de inmediato por los servicios sanitarios del 061, que lo trasladaron en ambulancia al Hospital Universitario Reina Sofía en Córdoba debido a las heridas sufridas por el ataque. La Guardia Civil y la Policía Local también fueron activadas.

Por el momento, no se conocen más detalles sobre las circunstancias de la agresión ni sobre la identidad del agresor.