La Guardia Civil investiga a un vecino de Priego por daños en 29 coches estacionados

El presunto autor, de 20 años, habría pinchado las ruedas de los vehículos en un aparcamiento de la localidad cordobesa

Agente de la Guardia Civil en la entrada a Priego de Córdoba.

Agente de la Guardia Civil en la entrada a Priego de Córdoba. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Guardia Civil ha investigado a un joven de 20 años, vecino de Priego de Córdoba, como presunto autor de un delito continuado de daños tras la aparición de 29 vehículos con las ruedas pinchadas en un aparcamiento de la localidad.

Según ha informado el Instituto Armado, la actuación se enmarca dentro de los servicios de protección de la Seguridad Ciudadana. Los hechos fueron puestos en conocimiento de los agentes a través de varias denuncias presentadas en el Puesto de Priego de Córdoba, en las que se alertaba de daños intencionados en numerosos turismos estacionados en un parking del municipio.

Inspección ocular y avance de la investigación

Tras recibir los avisos, efectivos de la Guardia Civil se desplazaron de inmediato al lugar indicado. La inspección ocular practicada permitió confirmar que un total de 29 vehículos presentaban daños, concretamente el pinchazo de alguna de sus ruedas.

A partir de los indicios recogidos en el lugar y de las gestiones de investigación desarrolladas posteriormente, los agentes lograron identificar a un vecino de la localidad, de 20 años de edad y con antecedentes policiales, como presunto responsable de los hechos.

El joven ha sido investigado como presunto autor de un delito continuado de daños. Las diligencias instruidas han sido remitidas, junto al investigado, a la Autoridad Judicial competente.

