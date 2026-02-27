Consecuencias de las borrascas
Rute e Iznájar recuperan el suministro de agua apta para el consumo después de tres semanas abasteciéndose con cisternas
La Diputación anuncia que la Delegación de Salud ha emitido una resolución que avala que los niveles que se alteraron en el manantial de La Hoz debido al temporal vuelven a situarse dentro de los parámetros establecidos
El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha anunciado este viernes que la Delegación Territorial de Salud en Córdoba "ha emitido una resolución en la que se declara como apta para el consumo humano el agua del manantial de La Hoz, que abastece directamente a los municipios de Rute e Iznájar", por lo que se levantan las restricciones en ambos municipios.
Esta decisión pone fin a la situación de no aptitud que permanecía vigente desde el pasado 6 de febrero, cuando se prohibió el consumo directo de agua, así como su uso para la preparación de alimentos y la higiene bucal, debido a que se habían superado los límites de turbidez establecidos por la normativa vigente como consecuencia de las intensas lluvias y el tren de borrascas.
El agua ya no presenta turbidez
La resolución de este viernes se produce tras la solicitud presentada por la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba (Emproacsa), que ha aportado los informes analíticos necesarios para confirmar la seguridad del suministro. "Para proceder al levantamiento de las restricciones, se han realizado tomas de muestras consecutivas los días 24, 25 y 26 de febrero en un total de 20 redes de distribución, entre las que se incluyen la red de Rute, la red de Iznájar, El Higueral, Los Juncares, Fuente del Conde y Ventorros de Balerma, entre otras", ha informado Fuentes.
Los resultados de estas analíticas han confirmado que el parámetro de turbidez se encuentra ya dentro de los valores permitidos por el Real Decreto 3/2023, garantizando así el cumplimiento de los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo.
Suministro alternativo con cisternas
El presidente ha recordado que la Diputación de Córdoba activó un dispositivo de emergencia de suministro alternativo de agua potable para uso alimentario mediante camiones cisterna para garantizar el abastecimiento a Rute e Iznájar y sus aldeas. En este sentido, Fuentes ha insistido en su agradecimiento tanto a los alcaldes de los dos municipios como a todos los vecinos y vecinas "por la coordinación y comportamiento ejemplar durante este tiempo".
Igualmente, ha reconocido el trabajo "del personal de Emproacsa que ha trabajado para seguir suministrando el agua en la zona y han puesto en marcha las medidas correctoras necesarias que han permitido que los niveles de calidad se mantengan ya estables conforme a la Ley de Salud Pública de Andalucía".
