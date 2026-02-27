Rute e Iznájar recuperan el suministro de agua apta para el consumo después de tres semanas de espera

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha anunciado este viernes que la Delegación Territorial de Salud en Córdoba “ha emitido una resolución en la que se declara como apta para el consumo humano el agua del manantial de La Hoz, que abastece directamente a los municipios de Rute e Iznájar”. Esta decisión pone fin a la situación de no aptitud que permanecía vigente desde el pasado 6 de febrero de 2026, cuando se prohibió el consumo directo de agua, así como su uso para la preparación de alimentos y la higiene bucal, debido a que se habían superado los límites de turbidez establecidos por la normativa vigente como consecuencia de las intensas lluvias y el tren de borrascas.

La resolución de este viernes se produce tras la solicitud presentada por la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba (Emproacsa), que ha aportado los informes analíticos necesarios para confirmar la seguridad del suministro. “Para proceder al levantamiento de las restricciones, se han realizado tomas de muestras consecutivas los días 24, 25 y 26 de febrero en un total de 20 redes de distribución, entre las que se incluyen la Red de Rute, la Red de Iznájar, El Higueral, Los Juncares, Fuente del Conde y Ventorros de Balerma, entre otras”, ha informado Fuentes.

Los resultados de estas analíticas han confirmado que el parámetro de turbidez se encuentra ya dentro de los valores permitidos por el Real Decreto 3/2023, garantizando así el cumplimiento de los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo.

Dispositivo de emergencia

El presidente ha recordado que la Diputación de Córdoba activó un dispositivo de emergencia de suministro alternativo de agua potable para uso alimentario mediante vehículos cisterna para garantizar el abastecimiento a Rute e Iznájar y sus aldeas. En este sentido, Fuentes ha insistido en su agradecimiento tanto a los

alcaldes de los dos municipios como a todos los vecinos y vecinas “por la coordinación y comportamiento ejemplar durante este tiempo”. Igualmente ha reconocido el trabajo “del personal de Emproacsa que ha trabajado para seguir suministrando el agua en la zona y han puesto en marcha las medidas correctoras necesarias que han permitido que los niveles de calidad se mantenga ya estables conforme a la Ley de Salud Pública de Andalucía”.