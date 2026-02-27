Un rescate complicado: Guardia Civil y Policía Local evacúan a un herido en Adamuz tras una caída en un terreno escarpado

Complicado rescate en Adamuz. La Guardia Civil, con el apoyo de la Policía Local de Adamuz, logró localizar y evacuar a un hombre de 57 años que se había fracturado la pierna tras una caída en su finca. Debido a la complicada orografía del terreno, el Seprona de la Guardia Civil tuvo que intervenir con sus motocicletas todoterreno para llegar hasta la víctima en un operativo lleno de dificultades.

El rescate comenzó cuando la Central Operativa de Servicios (C.O.S.) de la Guardia Civil recibió una llamada informando de que había una persona inmóvil en el suelo de una finca de Adamuz. Tras el aviso de emergencia, la patrulla del puesto de la Guardia Civil en Adamuz y el equipo del Seprona de Montoro fueron alertados para asistir en la operación de rescate, mientras que la Policía Local de Adamuz también colaboró en la localización de la víctima.

Un terreno escarpado y un lugar de difícil acceso

La zona donde se encontraba el hombre, de difícil acceso, debido a lo escarpado del terreno, dificultó la llegada de los agentes, pero finalmente lograron localizar al hombre. La víctima se encontraba consciente y en el suelo, con una fractura en la pierna. Aunque inmóvil, estuvo consciente en todo momento.

Los agentes de la Guardia Civil facilitaron la llegada de los servicios sanitarios al lugar del accidente. Tras estabilizar al herido, los agentes, con el apoyo de una camilla portátil, procedieron a trasladarlo hasta un punto más accesible, todo esto bajo la lluvia y las complicadas condiciones del terreno.

Finalmente, el hombre fue evacuado hasta una ambulancia, que lo trasladó al hospital Reina Sofía de Córdoba para recibir atención médica. Gracias a la colaboración de los diferentes cuerpos de seguridad y los equipos de emergencia, el rescate fue llevado a cabo con éxito.