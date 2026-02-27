Productos cultivados en las fértiles tierras de Córdoba, seleccionados por su frescura, sabor y calidad superior

Aloe vera de Fuente Palmera Aloe Vera Guadalquivir es una empresa cordobesa especializada en la producción y comercialización de aloe vera 100% ecológico. Ubicada en Fuente Palmera, basa su actividad en el cultivo sostenible y de proximidad. Ecoaloe Guadalquivir. Tachuelas, 43 - Fuente Palmera 690 150 137

Ajo ahumado La Abuela Carmen, empresa líder en la venta mayorista de ajos, ofrece entre su catálogo ajo ahumado, un producto que es muy apropiado para comidas como sopas, guisos o en salsas, como alioli, o para untar en pan. La Abuela Carmen. P.I. El Horcajo, C/ La Vega, sn - Montalbán C/ San Sebastian Ballesteros - Santaella

Berenjena negra ecológica La berenjena negra ecológica destaca por su piel brillante y su pulpa tierna y suave. Cultivada de forma sostenible, es ideal para asar, freír o preparar a la plancha, aportando sabor y versatilidad a todo tipo de platos. Frutas Valverde. Avda. Las Lonjas (Mercacórdoba) - Córdoba 957 440 880

Rúcula ecológica La rúcula ecológica de Huerta Lunera se cultiva de forma natural y sin químicos, respetando los ciclos de la tierra. Fresca y de proximidad, destaca por su sabor intenso y es ideal para ensaladas y platos saludables. Huerta Lunera. C / Alcalá Zamora 7 - Córdoba 620 018 409

Coles ecológicas Las coles ecológicas de Hermisenda, en Encinarejo, destacan por su frescura, textura crujiente y sabor suave. Cultivadas de forma sostenible, son ideales para ensaladas, guisos o salteados dentro de una cocina saludable. Hermisenda Huerta Natural. Camino de los Aceituneros - Encinarejo 690 663 999

Garbanzo lechoso El garbanzo lechoso de El Perdigón, en Cañada del Rabadán, destaca por su textura mantecosa, piel fina y gran sabor. Ideal para potajes y guisos tradicionales, es una legumbre de gran calidad y excelente valor nutricional. El Perdigón. Ctra. F. Palmera-Écija - Cañada del Rabadán 691 714 980

Lenteja Estón La lenteja Estón destaca por su pequeño tamaño, color verde claro y piel fina, casi imperceptible tras la cocción. Rica en fibra y muy sabrosa, mantiene su forma y es ideal para guisos y platos tradicionales. Legumbres La Flor del Garbanzo. Polig. Ind. Amargacena, P14 - Córdoba 957 201 844

Gourmet Baena Las legumbres gourmet de Legumbres Baena destacan por su selección, calidad y trazabilidad. Procedentes de las mejores zonas de cultivo, ofrecen sabor tradicional y un alto valor nutricional para una alimentación saludable. Legumbres Baena SL. Ctra. Córdoba-Málaga, Km 32 - Montemayor 957 332 145

Harina San Lorenzo La harina San Lorenzo, de Coralbe, se elabora a partir de trigos seleccionados y destaca por su calidad y versatilidad. Ideal para panes, repostería y masas, aporta textura, sabor y excelentes resultados en cocina. Coralbe SL. Impresor Acisclo Cortés Ribera 255 - Córdoba 957 400 008

Ajo frito ecológico El ajo frito ecológico de Subbética Ecológica, en Cabra, se elabora con ingredientes naturales y aceite de oliva virgen extra. Listo para usar, aporta aroma y sabor tradicional a guisos, salteados y todo tipo de platos. Subbética Ecológica. Puente Mojardín, 19 - Cabra 693 593 002

Setas deshidratadas Las setas deshidratadas conservan todo su aroma y sabor gracias a un secado a baja temperatura. Fáciles de rehidratar y muy versátiles, son ideales para arroces, guisos y salteados con el sabor de las setas frescas. Setacor. Vega - Villafranca 670 015 421