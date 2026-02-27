Guía de productos gourmet de Córdoba 2026
Productos cultivados en las fértiles tierras de Córdoba, seleccionados por su frescura, sabor y calidad superior
Productos cultivados en las tierras fértiles de la provincia, seleccionados por su frescura, sabor y calidad superior
Rafael C. Mendoza
Aloe Vera Guadalquivir es una empresa cordobesa especializada en la producción y comercialización de aloe vera 100% ecológico. Ubicada en Fuente Palmera, basa su actividad en el cultivo sostenible y de proximidad.
Ecoaloe Guadalquivir. Tachuelas, 43 - Fuente Palmera 690 150 137
La Abuela Carmen, empresa líder en la venta mayorista de ajos, ofrece entre su catálogo ajo ahumado, un producto que es muy apropiado para comidas como sopas, guisos o en salsas, como alioli, o para untar en pan.
La Abuela Carmen. P.I. El Horcajo, C/ La Vega, sn - Montalbán C/ San Sebastian Ballesteros - Santaella
La berenjena negra ecológica destaca por su piel brillante y su pulpa tierna y suave. Cultivada de forma sostenible, es ideal para asar, freír o preparar a la plancha, aportando sabor y versatilidad a todo tipo de platos.
Frutas Valverde. Avda. Las Lonjas (Mercacórdoba) - Córdoba 957 440 880
La rúcula ecológica de Huerta Lunera se cultiva de forma natural y sin químicos, respetando los ciclos de la tierra. Fresca y de proximidad, destaca por su sabor intenso y es ideal para ensaladas y platos saludables.
Huerta Lunera. C / Alcalá Zamora 7 - Córdoba 620 018 409
Las coles ecológicas de Hermisenda, en Encinarejo, destacan por su frescura, textura crujiente y sabor suave. Cultivadas de forma sostenible, son ideales para ensaladas, guisos o salteados dentro de una cocina saludable.
Hermisenda Huerta Natural. Camino de los Aceituneros - Encinarejo 690 663 999
El garbanzo lechoso de El Perdigón, en Cañada del Rabadán, destaca por su textura mantecosa, piel fina y gran sabor. Ideal para potajes y guisos tradicionales, es una legumbre de gran calidad y excelente valor nutricional.
El Perdigón. Ctra. F. Palmera-Écija - Cañada del Rabadán 691 714 980
La lenteja Estón destaca por su pequeño tamaño, color verde claro y piel fina, casi imperceptible tras la cocción. Rica en fibra y muy sabrosa, mantiene su forma y es ideal para guisos y platos tradicionales.
Legumbres La Flor del Garbanzo. Polig. Ind. Amargacena, P14 - Córdoba 957 201 844
Las legumbres gourmet de Legumbres Baena destacan por su selección, calidad y trazabilidad. Procedentes de las mejores zonas de cultivo, ofrecen sabor tradicional y un alto valor nutricional para una alimentación saludable.
Legumbres Baena SL. Ctra. Córdoba-Málaga, Km 32 - Montemayor 957 332 145
La harina San Lorenzo, de Coralbe, se elabora a partir de trigos seleccionados y destaca por su calidad y versatilidad. Ideal para panes, repostería y masas, aporta textura, sabor y excelentes resultados en cocina.
Coralbe SL. Impresor Acisclo Cortés Ribera 255 - Córdoba 957 400 008
El ajo frito ecológico de Subbética Ecológica, en Cabra, se elabora con ingredientes naturales y aceite de oliva virgen extra. Listo para usar, aporta aroma y sabor tradicional a guisos, salteados y todo tipo de platos.
Subbética Ecológica. Puente Mojardín, 19 - Cabra 693 593 002
Las setas deshidratadas conservan todo su aroma y sabor gracias a un secado a baja temperatura. Fáciles de rehidratar y muy versátiles, son ideales para arroces, guisos y salteados con el sabor de las setas frescas.
Setacor. Vega - Villafranca 670 015 421
El pepino ecológico de Huerta de los Pedroches destaca por su frescura, textura crujiente y sabor suave. Cultivado con esmero y de forma natural, es ideal para ensaladas y platos ligeros y saludables.
Huerta de los Pedroches. Vereda de Santa Ana s/n (Sierra Vana) - El Viso 686 867 096
- Javier Fernández se proclama en Villanueva de Córdoba nuevo campeón de España cortando jamón
- Almodóvar del Río se opone al permiso de investigación para reabrir la mina de Calamón
- La aparición de un manantial en una aldea de Iznájar afecta a varias viviendas: 'Ha pasado lo mismo que en Grazalema
- La Junta recibe nueve ofertas de empresas interesadas en la mejora de la carretera que conecta Córdoba y Jaén
- La Diputación pide a la Junta que paralice todos los proyectos de plantas de biogás en la provincia de Córdoba
- Seis acusadas se enfrentan a 17 años de cárcel por agredirse con lanzas en el Infanta Margarita de Cabra
- De Gerendiain a Córdoba: Teresa tiene 52 años y busca a su madre biológica en San Sebastián de los Ballesteros
- La Diputación de Córdoba destina 74.000 euros a la recuperación de la cubierta del cuartel de la Guardia Civil en Adamuz