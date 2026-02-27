Palma del Río tendrá la primera Oficina de Justicia Municipal de tipo A en la provincia de Córdoba

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha visitado este viernes el Juzgado de Paz de Palma del Río, que se transformará en breve en la primera Oficina de Justicia Municipal de tipo A de la provincia de Córdoba. Nieto ha ofrecido los detalles de este proyecto relevante tanto para el municipio como para la comarca de La Vega al ser la única oficina de este tipo en implantarse en Córdoba.

Nieto destaca que el objetivo de este nuevo proyecto es alcanzar que el 80% de la actividad que hoy se realiza en el Tribunal de Instancia de Posadas se realice en la ciudad palmeña. El Juzgado de Paz de Palma del Río, situado en el edificio de usos múltiples Los Bombos, ampliará sus dependencias y también su personal para albergar esta nueva oficina. En ese sentido, el consejero ha anunciado que el próximo lunes 3 de marzo los funcionarios "ya van a recibir la formación necesaria" para que se adapten a este nuevo modelo. Para Nieto, esta transformación es necesaria, ya que los juzgados de paz tienen "una regulación de 1855" y con estos cambios se va a producir una gran "actualización".

"Conozco perfectamente el anhelo de la sociedad palmeña en relación a la justicia por haber sido cabeza de partido judicial", ha afirmado Nieto, quien ha resaltado que "cuando se puso en marcha la ley y teníamos que elegir un proyecto piloto en cada una de las provincias, no tuvimos ninguna duda de que en Córdoba, tenía que ser Palma del Río". Este anuncio ya lo hizo el presidente Juanma Moreno el pasado año en el mes de febrero en su visita a Palma del Río en el marco del comité del Partido Popular.

La oficina de Palma será la que más competencias tendrá

La Oficina de Justicia Municipal será de tipo A, la que más competencias tendrá según la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Los vecinos podrán "pedir certificados, hacer testificales, poner documentos que se van a registrar en el Tribunal de Instancia de Posadas", según las palabras del consejero, "prácticamente todo, salvo la vista oral, se podrá hacer desde aquí sin tener que ir a Posadas", ha subrayado Nieto, aunque sí se permitirá "que un testigo pueda hacerlo a través de videoconferencia viniendo aquí".

Dentro de esta oficina también se pretende implantar un "servicio de asistencia a víctimas" para casos de violencia de género o agresiones y también contará con la asistencia de un médico forense junto a una oficina del Instituto de Medicina Legal, según ha resaltado el consejero. Nieto también cree que es importante "un espacio específico para la mediación" como herramienta para mejorar la calidad judicial.

El consejero ha visitado, con los delegados y la alcaldesa, el jardín Reina Victoria de Palma del Río. / J. Muñoz

A Nieto lo han acompañado la alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, y el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Adolfo Molina. Junta y Ayuntamiento llevan tiempo trabajando y coordinando este cambio de paradigma en el Juzgado de Paz de Palma. El consejero ha indicado que ya se han hecho cambios en los partidos judiciales de Andalucía y durante este 2026 están actuando en los 65 juzgados de paz de la provincia de Córdoba

Formación del personal y reubicación de los fincionarios del SAE

El actual juzgado también se va a transformar, ya que necesitan ampliar sus instalaciones y también el personal. Para ello está previsto reubicar a los funcionarios del SAE, también situados en el edificio de Los Bombos, para que estas instalaciones formen parte de la nueva Oficina de Justicia Municipal. También la tecnología cambiará, porque se integrará "con el sistema de gestión procesal que se utiliza en el tribunal de Posadas", ha avanzado el consejero.

Para la alcaldesa de la ciudad, esta nueva oficina acerca la justicia a las personas y Palma del Río tendrá unas instalaciones "más modernas, más ágiles y más cercanas a la ciudadanía". Esteo ha agradecido el trabajo que la Junta de Andalucía está haciendo en Palma del Río y pone a disposición de la misma los "edificios públicos y todo el empeño", ya que trasladarán funcionarios de un edificio a otro para albergar este nuevo servicio.

Daños por la borrasca

Tras la visita al juzgado, el consejero y la alcaldesa se han trasladado al jardín Reina Victoria, una de las zonas urbanas más afectadas por el temporal de lluvia y viento de las últimas semanas. Nieto ha valorado el gran trabajo hecho en coordinación con todas las administraciones y cómo actuó la alcaldesa, "suspendiendo su agenda y activando el Plan de Emergencias Municipal".

El consejero ha recordado que la Junta ha puesto a disposición de los afectados más de 1.780 millones de euros en ayudas directas y que "toca remangarse" para destinar estas ayudas a los vecinos que lo necesiten.