Un nuevo folleto regula la escalada en las Sierras Subbéticas y delimita 23 zonas en Córdoba

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta en Córdoba, Rafael Martínez, ha presentado este viernes el Folleto de Escalada de las Sierras Subbéticas, una herramienta clave para facilitar una práctica deportiva responsable y compatible con la conservación de este espacio natural único.

Tal y como ha indicado la Junta de Andalucía en una nota, las Sierras Subbéticas, referentes en el panorama nacional de la escalada, cuentan con zonas de gran tradición y un creciente número de practicantes. Este incremento, unido a los valores ambientales del entorno, ha hecho necesario reforzar la regulación para garantizar una actividad deportiva sostenible y respetuosa con la biodiversidad del Parque Natural.

Como ha explicado Martínez, la Junta de Andalucía ha regulado recientemente la práctica de la escalada en el Parque Natural Sierras Subbéticas y su área de influencia tras un amplio proceso participativo considerado "un hito en la cooperación público-privada". La normativa fue aprobada por consenso dentro de la Junta Rectora, integrada por el propio espacio natural, ayuntamientos, asociaciones de escaladores, la Federación Andaluza de Deportes de Montaña y Escalada (Fadme) y colectivos ecologistas.

El Parque Natural es, además, Zona de Especial Conservación (ZEC), Zona de Especial Protección para las Aves (Zepa) dentro de la Red Natura 2000 y Geoparque Mundial de la Unesco, características que subrayan la necesidad de preservar sus valores naturales. El delegado ha llamado la atención sobre la avifauna presente, con especies sensibles como el buitre leonado, el halcón peregrino, el águila perdicera o el búho real, cuya reproducción puede verse afectada por molestias derivadas de esta actividad.

Presentación del nuevo folleto de escalada para las Sierras Subbéticas. / CÓRDOBA

Zonas de escalada en la Subbética

El plan identifica mediante cartografía detallada un total de 23 zonas de escalada distribuidas en los municipios de Zuheros, Luque, Cabra, Priego de Córdoba y Rute. Cada una de ellas queda delimitada de forma precisa para permitir su identificación y se clasifica en zonas sin restricciones, aptas para la práctica habitual, y zonas con restricciones temporales, donde la escalada se limita en determinados periodos debido a la presencia de hábitats, flora o fauna sensibles y a la necesidad de protegerlos en momentos críticos de su ciclo vital. Esta regulación afecta a modalidades como la escalada en roca, el búlder, el rápel y otras técnicas de progresión vertical.

Herramienta de Buenas Prácticas Ambientales

El nuevo Folleto de Escalada, supervisado por la Fadme, constituye una herramienta esencial de Buenas Prácticas Ambientales y ofrece toda la información que escaladores locales y visitantes deben conocer. Incluye un mapa completo de todas las zonas de escalada, información clara sobre los permisos necesarios en caso de requerirse, así como un compendio de direcciones y contactos de interés para los deportistas.

Además, recoge recomendaciones de seguridad y sostenibilidad, junto con información detallada sobre especies sensibles de flora y fauna presentes en algunas áreas, sobre las que los escaladores deben extremar su atención para evitar molestias o alteraciones en su entorno.

La publicación cuenta con una amplia tirada en papel, que se distribuirá a través de clubes deportivos, oficinas de turismo y la propia Federación, y podrá ser consultada también en formato digital en la página web y redes sociales del Espacio Natural Protegido, facilitando así su acceso tanto a escaladores habituales como a visitantes procedentes de otras zonas de Andalucía y del resto de España.

Una publicación más extensa sobre este deporte

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente prevé complementar este material con una publicación más extensa sobre escalada sostenible en las Sierras Subbéticas, para la que contará nuevamente con la colaboración de la Federación Andaluza de Deportes de Montaña y Escalada, con el objetivo de seguir avanzando en la promoción de una práctica deportiva respetuosa con el medio natural.

Por su parte, el responsable de la Oficina de Instalaciones y Equipamientos de la Federación Andaluza de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo (FAM), José Durán, ha destacado la satisfacción de la entidad por la positiva evolución del Plan de Regulación de la Escalada en el Parque Natural de la Subbética.

Según ha señalado, este proceso ha sido fruto del consenso y la participación conjunta entre la Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Córdoba y la Federación, con un objetivo prioritario como es "garantizar la conservación del espacio protegido y la protección de especies sensibles, como el águila perdicera, cuya situación se mantiene controlada gracias a una práctica responsable de la escalada".

Durán ha subrayado que la delimitación de 23 zonas o sectores, regulados y no regulados, aporta "claridad y seguridad jurídica para los deportistas". Asimismo, ha puesto en valor la creación de nuevos sectores, el proyecto de reequipamiento impulsado por la FAM y la instalación de cartelería informativa, medidas que, según ha remarcado, "mejoran la seguridad, organización y sostenibilidad de la actividad por lo que este plan demuestra que el deporte y la conservación pueden y deben ir siempre de la mano".