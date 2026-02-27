Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Suspensión cautelar

La Junta paraliza temporalmente la licitación para la ampliación del Complejo Medioambiental de Montalbán

La suspensión cautelar del procedimiento, solicitada por Cívica Servicios y Medio Ambiente, retrasa la adjudicación de las obras para tratar residuos orgánicos, que cuentan con financiación europea y andaluza

Instalaciones de reciclaje de Epremasa en Montalbán.

Instalaciones de reciclaje de Epremasa en Montalbán. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía ha decidido suspender de manera cautelar el procedimiento de licitación para la construcción de las nuevas plantas de tratamiento en el Complejo Medioambiental de Montalbán, uno de los proyectos más grandes de la Diputación de Córdoba en los últimos años. Esta decisión paraliza temporalmente el avance de la concesión de obras de construcción y puesta en marcha de las instalaciones necesarias para el tratamiento de la fracción orgánica selectiva (FORS) y la materia orgánica recuperada (MOR), una obra clave para la gestión de residuos en la provincia.

La suspensión, solicitada por la empresa Cívica Servicios y Medio Ambiente, S.L., responde a una serie de alegaciones sobre los pliegos del contrato, que, a su juicio, no cumplían con ciertos requisitos. El tribunal ha decidido adoptar esta medida cautelar hasta que se resuelva el recurso presentado, teniendo en cuenta que el procedimiento está en una fase inicial y "atendiendo a la brevedad de los plazos previstos para la resolución del recurso". El tribunal considera que de esta forma se minimizan los potenciales perjuicios.

Un proyecto financiado por fondos europeos

Este proyecto tiene un coste total de 118,5 millones de euros (más de 143 millones con IVA), financiado en parte por fondos europeos, con 18 millones de euros aportados por la Junta de Andalucía. Su puesta en marcha, prevista para 2027, pretende dar respuesta al tratamiento de los residuos domésticos, convirtiéndose en una de las infraestructuras más importantes para la sostenibilidad en la provincia.

La resolución del tribunal suspende temporalmente el proceso de adjudicación, afectando al plazo de presentación de ofertas y retrasando el avance de la obra. La medida no admite recursos adicionales, lo que significa que el proyecto se mantendrá detenido hasta que se resuelva el fondo del asunto.

