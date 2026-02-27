La Junta de Andalucía reabre la carretera de Torreparedones en Baena para facilitar el acceso a las fincas olivareras

La Delegación de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en Córdoba ha ejecutado una actuación de emergencia y carácter provisional que permite reabrir al tráfico la carretera A‑3125 a Torreparedones, en Baena. Esta intervención garantiza el paso seguro de vehículos agrícolas, especialmente en plena campaña de recogida de la aceituna.

La delegada territorial, Carmen Granados, ha explicado en una nota de prensa que la reapertura se produce “con todas las precauciones establecidas por el servicio de Carreteras”, con el objetivo de facilitar el acceso a las explotaciones que habían quedado afectadas por el corte. La medida da respuesta directa a las necesidades y peticiones trasladadas por los agricultores en la reunión mantenida el pasado 17 de febrero en el Ayuntamiento.

Granados ha destacado que se trata de una solución provisional ejecutada con urgencia, pero ha subrayado que la Delegación “se mantiene vigilante ante la evolución de la vía y continúa trabajando en la solución definitiva”, cuya puesta en marcha se realizará en breve.