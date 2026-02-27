Estudian soluciones para el futuro
El aumento del nivel freático provoca filtraciones en el alfar romano de Los Tejares en Lucena
El Ayuntamiento está a la espera de evaluar los daños en el yacimiento arqueológico, próximo al río Lucena y que conserva una factoría de la época romana
Las fuertes precipitaciones caídas durante el tren de borrascas de finales de enero y febrero también provocaron inundaciones en el yacimiento arqueológico del alfar romano de Los Tejares en Lucena, que se están investigando. A comienzos de la pasada semana, una visita técnica advirtió las anegaciones en el interior del propio centro de interpretación de los hornos. En primera instancia, el Ayuntamiento movilizó a operarios de Protección Civil, empleándose bombas especializadas para la extracción del agua. El aumento del nivel freático, por encima del nivel del yacimiento, ha acarreado constantes filtraciones.
Ya ha concluido la extracción del agua
En los últimos días, según informan desde el gobierno municipal, personal de Servicios Operativos ha concluido la eliminación del agua esparcida en el núcleo del recinto patrimonial lucentino.
La concejala de Patrimonio, Charo Valverde, ante una pregunta formulada desde el grupo municipal socialista en el último pleno, informaba de que, a priori, "daños no se aprecian".
Inicialmente, un geólogo, junto al arqueólogo municipal, han comenzado a explorar "qué posibilidades" existen sobre actuaciones futuras, al objeto de impedir "este mismo problema cuando se produzcan este tipo de precipitaciones".
Desde el Ayuntamiento, antes de abordar siguientes intervenciones, aguardan "que todo se seque" y para poder corroborar la ausencia de perjuicios.
El enclave está próximo al río
La penetración del agua hacia los principales recursos arqueológicos de este enclave turístico y patrimonial, que conserva una factoría romana, se produce en un entorno próximo al cauce del río Lucena.
En próximas semanas, el Consistorio deberá definir las tareas de conservación y protección de los hornos cerámicos, esencialmente a fin de eludir o mitigar eventuales efectos ante futuros temporales.
- Javier Fernández se proclama en Villanueva de Córdoba nuevo campeón de España cortando jamón
- Ximénez Iluminación elige Aguilar de la Frontera para su nuevo centro logístico en la A-304
- Almodóvar del Río se opone al permiso de investigación para reabrir la mina de Calamón
- La aparición de un manantial en una aldea de Iznájar afecta a varias viviendas: 'Ha pasado lo mismo que en Grazalema
- La Junta recibe nueve ofertas de empresas interesadas en la mejora de la carretera que conecta Córdoba y Jaén
- La Rambla despide con gratitud a las Hermanas Mercedarias, que dejan el pueblo tras 140 años
- Renfe estudiará que paren trenes Avant en la estación de Villanueva de Córdoba
- Seis acusadas se enfrentan a 17 años de cárcel por agredirse con lanzas en el Infanta Margarita de Cabra