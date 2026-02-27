El aumento del nivel freático provoca filtraciones en el alfar romano de Los Tejares en Lucena

Las fuertes precipitaciones caídas durante el tren de borrascas de finales de enero y febrero también provocaron inundaciones en el yacimiento arqueológico del alfar romano de Los Tejares en Lucena, que se están investigando. A comienzos de la pasada semana, una visita técnica advirtió las anegaciones en el interior del propio centro de interpretación de los hornos. En primera instancia, el Ayuntamiento movilizó a operarios de Protección Civil, empleándose bombas especializadas para la extracción del agua. El aumento del nivel freático, por encima del nivel del yacimiento, ha acarreado constantes filtraciones.

Ya ha concluido la extracción del agua

En los últimos días, según informan desde el gobierno municipal, personal de Servicios Operativos ha concluido la eliminación del agua esparcida en el núcleo del recinto patrimonial lucentino.

La concejala de Patrimonio, Charo Valverde, ante una pregunta formulada desde el grupo municipal socialista en el último pleno, informaba de que, a priori, "daños no se aprecian".

Alfar romano de Los Tejares de Lucena. / M. González

Inicialmente, un geólogo, junto al arqueólogo municipal, han comenzado a explorar "qué posibilidades" existen sobre actuaciones futuras, al objeto de impedir "este mismo problema cuando se produzcan este tipo de precipitaciones".

Desde el Ayuntamiento, antes de abordar siguientes intervenciones, aguardan "que todo se seque" y para poder corroborar la ausencia de perjuicios.

El enclave está próximo al río

La penetración del agua hacia los principales recursos arqueológicos de este enclave turístico y patrimonial, que conserva una factoría romana, se produce en un entorno próximo al cauce del río Lucena.

En próximas semanas, el Consistorio deberá definir las tareas de conservación y protección de los hornos cerámicos, esencialmente a fin de eludir o mitigar eventuales efectos ante futuros temporales.