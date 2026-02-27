Una inmersión en la Edad Media: el Castillo de Almodóvar abre sus puertas para revivir la historia

Hay lugares que guardan historias y hay lugares que las hacen revivir. Bajo este lema, el Castillo de Almodóvar abrirá sus puertas el 14 y 15 de marzo a "un viaje fascinante al pasado" con la celebración de sus Jornadas Medievales de Recreación Histórica.

Según ha detallado la dirección del castillo en una nota de prensa, durante dos días, la fortaleza se transformará en una auténtica villa medieval. "El sonido del acero al chocar, el olor a carne a la brasa, los estandartes ondeando en las torres y los personajes vestidos con rigor histórico convertirán cada rincón del castillo en una escena viva de la Edad Media", detalla la organización.

En esta cita, los visitantes no serán simples espectadores sino que podrán recorrer el campamento, presenciar combates, conversar con caballeros, damas, soldados y personajes históricos que compartirán cómo era la vida entre murallas siglos atrás.

Una experiencia para sentir la historia

Las Jornadas Medievales están concebidas como una experiencia inmersiva para toda la familia, donde historia y emoción se funden en un entorno patrimonial incomparable. Pasear por las murallas, subir a las torres o contemplar el paisaje del Valle del Guadalquivir mientras la fortaleza se convierte en un espacio de otra época.

La dirección de la fortaleza señala que más allá de la recreación, el evento se convierte en una oportunidad perfecta para disfrutar de una escapada cultural en la provincia de Córdoba, combinando patrimonio, ocio y turismo en uno de los castillos mejor conservados de España.