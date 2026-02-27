Fernán Núñez se une en el dolor por el fallecimiento de Álvaro, un joven muy querido

La localidad de Fernán Núñez se encuentra unida ante el dolor por el fallecimiento de Álvaro, un joven de solo 15 años, que sufría una complicada dolencia. Este adolescente era muy querido por sus compañeros en el IES Francisco de los Ríos de Fernán Núñez, centro que en sus redes sociales ha manifestado que "hoy toda la comunidad educativa del IES Francisco de los Ríos está de luto por la triste pérdida de nuestro alumno Álvaro. Desde aquí queremos mandar nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos. Nunca olvidaremos su eterna sonrisa. Descansa en paz".

Junto a estas condolencias emitidas por el centro en el que este fernannuñense estudiaba cuarto de la ESO, han sido otras muchas personas y entidades las que han querido mostrar su tristeza por la defunción de este joven.

Mensaje de pésame del club Stadium. / CÓRDOBA

Mucha tristeza

Así, el club de fútbol Stadium Fernán Núñez expuso también en sus redes sociales: "Hoy Fernán Núñez está de luto. Es un día profundamente triste para nuestro pueblo. Nos toca despedir a Álvaro, compañero de clase de varios de nuestros chicos del equipo cadete. Su eterna sonrisa quedará grabada para siempre en cada uno de ellos, en el aula, y en la memoria de todos los que tuvieron la suerte de conocerlo. En momentos así, el fútbol se une para acompañar, abrazar y estar unidos como comunidad. Nuestros clubes guardarán hoy un minuto de silencio en su memoria. Vuela alto, Álvaro".

Por su parte, el centro de idiomas E&M expuso que "con profundo dolor despedimos a Álvaro, cuya partida deja un vacío inmenso. En estos momentos tan difíciles, no existen palabras suficientes para aliviar el dolor. Pero sí queremos que su familia y amigos sepan que no están solos. Que el cariño, los recuerdos compartidos y el amor que sembró Álvaro sean un abrazo constante que les dé fuerza cada día. Que encuentren consuelo en los momentos vividos junto a él, en las risas, en las anécdotas y en todo lo hermoso que dejó en sus vidas. El amor no desaparece; se transforma en memoria, en enseñanza y en presencia eterna en el corazón".